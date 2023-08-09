一句｢瞅你咋地｣引發街頭鬥毆　躁男拿菜刀拳打腳踢　警拘捕兼獲刑

「你瞅啥」「瞅你咋地」是傳播頗廣的東北方言，大意為「你看什麼」「看看怎麼了」，通常有挑釁含義。去年，上海街頭有男子就因一句「瞅你咋地」，引發了一場荒謬的街頭鬥毆。最終，男子因尋釁滋事罪，在近日被法院提起公訴，判處有期徒刑七個月，緩刑一年。相關部門再度提醒，尋釁滋事、打架鬥毆均是擾亂社會治安、得不償失的違規違法行為，打輸住院，打贏坐牢，不要一時衝動。



據內媒《看看新聞Knews》報道，事發於2022年6月，當日晚間，王某睡不著出門散步，在街市附近看到三人坐著聊天，他便多看了幾眼。被看的三人不認識王某，問「你瞅什麼」，王某回復「瞅瞅還不行嗎？咋的不能瞅啊？」雙方隨後發生口角爭執。

爭執過程中，三人中一童姓男子推搡王男，王男頓時脾氣爆發，對童男拳打腳踢，其他二人試圖將王男拉開。王男更走到一間沿街餐館拿起把菜刀，舉起衝向三人。三人見狀立刻轉身逃跑。王男自知犯法，亦逃跑。附近居民目睹事件經過報警。

接報後，公安機關迅速出警處置，將王男拘捕。經查，童男因外傷致左眼外眦皮膚裂創、左眼挫傷，均構成輕微傷，案件移交監察機關。王男對犯罪事實供認不諱，表示悔過。

近日，案件經上海市青浦區檢察院審查提起公訴，王男持兇器追逐他人，情節惡劣，行為已觸犯《刑法》，檢察機關依法以尋釁滋事罪判處王男有期徒刑七個月，緩刑一年。

王男對自己的犯罪事實供認不諱。（看看新聞Knews）

檢察官提醒，根據《中華人民共和國刑法》第293條第1款第2項之規定：有追逐、攔截、辱駡、恐嚇他人，情節惡劣的尋釁滋事行為，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。尋釁滋事、打架鬥毆均是擾亂社會治安、得不償失的違規違法行為，因一時衝動與他人發生肢體衝突，無論打輸打贏，都會使身體受到傷害，安全無法保障，更有甚者還將面臨財產損失及牢獄之災。 因此，在日常交流時需保持冷靜，控制自身行為，做遵紀守法的良好公民。