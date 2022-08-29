唐山打人｜以暴力實施聚眾鬥毆搶劫等罪　28人涉黑惡勢力被起訴

今年6月10日，河北唐山市發生打人事件，有男食客酒後搭訕遭拒後，竟夥同朋友當場圍毆兩名女子。

唐山燒烤店惡意傷人事件引起全國人民震怒，除了多家官媒發文要求掃黑除惡，當地市民更紛紛向執法部門實名舉報，拍片控訴當地黑社會。

近日，河北省廊坊市廣陽區人民檢察院依法提起公訴，涉案9人當中，有7人被起訴，案中4名受害者均已出院。



經審查查明，6月10日凌晨2時40分許，陳某志、馬某齊、劉某1、陳某亮、李某1、沈某俊、李某瑞及劉某2、姜某萍（二人作不起訴處理）在唐山市路北區某燒烤店吃飯。

涉案主犯陳某志。（琦琦頭條）

期間，陳某志騷擾正與同事李某、遠某、劉某某用餐的王某某，遭到對方的拒絕和斥責。陳某志遂毆打王某某，後者與同事李某反抗，後陳某志與同行的馬某齊、劉某1、陳某亮、李某1、沈某俊，分別在燒烤店內、店外、店旁小胡同內，持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢4名受害者。

案發後，4名受害人由救護車送院。其中，李某、遠某經醫院檢查無需留院治療後自行離開；王某某、劉某某需留院治療，於7月1日出院。經法醫鑑定，王某某、劉某某構成輕傷二級，李某、遠某構成輕微傷。

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另檢察機關查明，2012年以來，陳某志等人長期在唐山市等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動、尋釁滋事等刑事犯罪11宗，實施尋釁滋事、故意傷害等行政違法4宗，逐漸形成以陳某志為首的惡勢力組織。

廊坊市廣陽區人民檢察院審查認為，陳某志等28名被告的犯罪事實清楚，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任，根據《刑事訴訟法》第176條規定，對陳某志等人依法提起公訴。

另外，河北省紀委監委就唐山打人事件， 對15名相關人員立案調查，其中對唐山市多名公安局分局局長、派出所所長及警長等共8名人員採取留置措施，初步查出違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等犯罪問題。紀檢監察機關將徹查，依法嚴肅處理。

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