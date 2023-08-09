11歲男童不堪老師打罵跳樓自殺　涉事教師：幽默教學　判無罪惹議

2021年，江西九江市11歲男孩寬寬在自家小區高樓跳樓自殺，後來其父母在寬寬的身上找到一封遺書，內容為指認班主任鄒某對其使用暴力。



8月9日，江西11歲男孩留遺書跳樓案在江西九江市濂溪區人民法院一審開庭宣判，法院認定被告、涉事教師鄒某不構成侮辱罪、虐待被看護人罪，宣判被告鄒某無罪。引發輿論熱議，男孩父親張定傑更當庭提出上訴。



2021年11月9日，江西九江市11歲男孩寬寬在自家小區高樓跳樓自殺，後來其父母在寬寬的身上找到一封遺書，內容寫道「本人的死亡不與父母、家長、社會和國家有關，只和鄒瑜(張寬班主任)有關，他用暴力的手段。」

寬寬父母查看教室當天及前半個月監控發現，鄒某多次對寬寬進行言語譏諷、侮辱，甚至還揪起學生的臉。2021年12月，張定傑夫婦向九江市濂溪區法院提起刑事自訴，請求判定鄒某犯侮辱罪，追究其刑事責任。

涉事教師辯稱：幽默式教學

事發該月中旬，法院立案。2022年7月10日當地教育局通報了對鄒某的處理意見。通報指出鄒某存在「違規收受服務對象紅包禮金，接受服務對象宴請和接受廬山住宿安排等問題」、「多次對多名學生有譏諷、歧視行為等違反師德師風的問題」，給予鄒某黨內嚴重警告處分、降低兩個崗位等級處分和調離教學崗位處理。

2023年4月29日法院一審開庭審理此案，男孩父親張定傑在接受內媒記者採訪時說，「被告鄒某出庭了，看到她態度依舊很頑固，沒有絲毫認罪認罰的態度，一直在逃避責任，對於此前教育局通報的她諷刺挖苦、侮辱歧視學生的行為拒不承認，並稱她這是幽默式教學，對此我感到非常氣憤。」

母親哽咽：我們家靜止在他自殺那天

據了解，寬寬的父母強調要上訴到底，寬寬母親哽咽地說，「我們家靜止在2021年11月9日那一天（寬寬自殺）」，寬寬母親則表示，自己除了要幫寬寬討公道，更希望警示全國這樣的惡教。

寬寬父親表示，他認為寬寬留下任務給他，他要上訴到底。

網民點睇：

這種人怎麼配當人民教師？

數十年來這樣的老師多到數不過來。

孩子已經不在了，他們卻還在提幽默教學！是在諷刺學校，還是諷刺如今的教育！！！

多方壓力讓這個父親不要再追究，可他沒有放棄，寧願辭職不做警察也要為自己的孩子要一個公道！

