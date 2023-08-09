都十萬火急卻仍不知變通：中國社會怎麼了？

最近，河北暴雨災情引發廣泛關注，但在民間救援、居民撤離風險地區的十萬火急時刻，竟然發生多支前往涿州的民間救援隊卡在邀請函、大量居民的舉家撤離車輛堵在收費站的荒誕事件。在輿論壓力下，前往涿州的民間救援隊已無需當地邀請函，當地高速管理部門回應說未接到上級免費通行的通知。此情此景讓不少人想到2008年南方發生大雪災情時國家的政策：高速公路在應急狀態下免收通行費。

緊急時刻還不知變通，只知道等上級指示的現象，近幾年來，在中國社會比較盛行。2021年河南鄭州出現歷史罕見的暴雨災情，造成極為嚴重的城市內澇，其中包括鄭州地鐵5號線的嚴重水浸事故。當時一篇流傳甚廣的文章披露說，在暴雨災情發生前，當地氣象局已多次預警，但從鄭州地鐵運營管理者、當值的車輛調度負責人、交通管理部門，都在等待上級命令，而不知在緊急情況下采取應急措施。與當時鄭州的暴雨災情應對形成明顯反差的是，浙江省政府公開要求「遇到突發狀況不能層層等命令，要有第一時間的意識，迅速及時決策，科學果斷處置」。

在三年疫情期間，不知道發生多少起因為基層工作人員、執法人員、保安不知變通而造成的悲劇事件，以至於官方不得不發文要求不得以等核酸結果為由延誤治療。

日前，針對層層等命令的荒誕現象，武漢大學教授呂德文撰文《都十萬火急了，還在等待上面指示…》表示：「這個社會確實有『病』了。人人都看似在遵循各項制度，卻在客觀上提高了社會運行成本。大家都在無關緊要的小事上耗，無窮無盡，沒完沒了，卻又無可奈何……都十萬火急了，還在等待上級領導指示，無視肉眼可見的秩序崩潰。要是領導一直不出現，那是什麼後果？」他進一步寫道：「事事緊張，時時重視，對小事，小概率事件，傾注所有注意力，社會就會失去活力。」

2021年7月20日，鄭州地鐵5號線一車廂多人被困，水位淹過肩膀。（微博@MyRadio ）

層層等命令、不知變通，本質上是一種逃避責任、只知道唯上的官僚主義，看似是遵守制度、規則，看似是對上級忠誠，但其實是不願承擔責任，是在坑害上級的形象，侵蝕民眾對於制度和規則的信心，是置更為基礎的人民利益和訴求於不顧。

明明是不合理的現象，為什麼近年來格外盛行？

通常而言，影響一個組織的運作有兩個基本因素：人的因素和權力結構。從人的因素來看，如果置身於組織當中的人是一個有責任感、真心為人民服務，分得清輕重緩急，懂得隨機應變的人，那麼他大概率會在緊急情況下采取合乎實情的措施。正是因為這樣，所以在三年疫情期間，一方面發生多起因核酸不在24小時之內而耽擱搶救的悲劇，另一方面依然能看到有一些人敢於在緊急情況下隨機應變。

從權力結構來看，一個人的行為在相當程度上被他所置身其中的權力結構所支配。如果一個組織高度偏向單向度的自上而下的權力結構，尤其再伴隨着現代組織系統日益精密化，越來越像一台高度技術化的機器，那麼組織中的基層工作人員勢必缺乏隨機應變的空間。從長期來看，這既會導致下級缺乏主觀能動性，凡事被動等指示，又會造成上級疲於奔命，經常不得不耗費寶貴時間去過問不值一提的小事。

當下中國社會正面臨人的因素和權力結構的兩方面困境。一方面不少地方、機構的基層工作人員的素質參差不齊，一些人不願承擔責任，只知道僵化遵守制度、規則和上級指示。另一方面整個社會高度偏向單向度的自上而下的權力結構，而缺乏與之相適應的自下而上的監督機制，以至於不少人只知道唯上，整日琢磨上級的意圖，為了迎合上級而層層加碼、一刀切，不惜引發民怨，將上級置於尷尬境地。然而，他們自以為是的唯上並不是真的對上級負責，更背離為人民服務的初衷。從鄭州暴雨災情到三年疫情，再到河北暴雨災情，在十萬火急的危急時刻，竟然還一再上演不知變通、等命令的荒誕現象，足以警醒中國社會從源頭處根治痼疾。