醫院暴雨中斷電　醫護照明為產婦接生　誕雙胞胎取名｢定海、神針｣

颱風「杜蘇芮」此前為京津冀地區帶來罕見極端強降雨，引發嚴重洪災。7月31日，一名突發早產的產婦，到北京門頭溝區醫院緊急進行剖腹產，在斷電的環境下順利生下一對雙胞胎姐妹。網民還為她們取下乳名「定海」和「神針」。



7月31日，一名突發早產的產婦，到北京門頭溝區醫院緊急進行剖腹產，在斷電的環境下順利生下一對雙胞胎姐妹。（央視新聞）

據「央視新聞」報道，家住北京市門頭溝區的魯麗（化名），今年33歲，她懷孕時被查出妊娠合併糖尿病，再加之懷有雙胞胎有可能早產，因此面對暴雨侵襲時，她便祈禱孩子能夠等到暴雨後再「發動」。

未料，7月31日早7時許，懷孕33周的魯麗羊水破了，丈夫緊急冒雨帶她前往門頭溝區醫院婦產科。院方經過檢查，決定為其進行剖宮產手術。但受到暴雨影響，醫生為魯麗進行麻醉後，手術室就突遇斷電，醫院的備用電源亦被洪水浸濕。

最終，20多位來自醫務部、護理部、兒科、婦產科、後勤部的醫護人員，手舉應急燈和手機照明，將手術室內照亮。及至12時40分，魯麗生下第一個孩子，12時58分，第二個孩子亦順利出生。

醫院婦產科主任介紹，「當時也不知道哪來的底氣，我們和產婦家屬保證，大人和孩子一定沒問題，其實我心裡也很忐忑，現場還有很多同事，我告訴自己不能慌，我們是有豐富經驗的，一定沒問題。」

由於雙胞胎體重過低，出生後被即時轉往解放軍總醫院第七醫學中心兒科醫學部治療。據介紹，目前，已經出生一周的雙胞胎，狀態良好，已無需吸氧治療。