均為688分！同校同班雙胞胎兄弟高考「神同分」　數學化學也同分

大陸高考（大學入學測驗）成績23日起陸續放榜，大陸湖南長沙就有一對雙胞胎兄弟25日在家人陪同下一起查榜。



哥哥先查完成績後發現是688分的好成績，家人興奮之餘也想知道弟弟的分數。

結果弟弟一查竟也是688分，雙胞胎兄弟倆一模一樣的分數讓家人興奮地直呼「太神奇了」。

看到弟弟分數一刻全家失控驚呼 點圖放大瀏覽：

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綜合陸媒報道，25日是湖南省的放榜日，就讀長郡中學的雙胞胎兄弟申致與申澤，坐在電腦前準備查成績，身旁還有家人守候，神情似乎有點緊張。

哥哥申致首先查出自己的高考成績為688分，好成績讓一旁的家人歡呼起來，弟弟申澤也放下手邊的動作為哥哥鼓掌，一邊還緊張地說：「我的（分數）怎麼還不出來？」

直至申澤數次刷新網頁後，高考分數終於顯示出來，沒想到竟然也是688分！這時，家人抱著兄弟倆激動地開始興奮地尖叫。

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家人接受媒體採訪時表示：「太神奇了，兄弟倆同校同班還同分，不僅總分一樣，連數學和化學成績都一樣，數學139分、化學93分。」

弟弟透露，哥哥從小到大成績一直是名列前茅，這次終於趕上哥哥，考出相同的分數。

而兩兄弟選填志願的方向也相當有默契，申致表示，自己對於能源、新能源，比如核能或者其它能源比較感興趣，未來有可能選填這個方向的科系。而申澤則稱，自己感興趣的領域是機械工程類的，比如航空航天類的製造、飛機設計製造相關專業。

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至於要如何考高分，這對兄弟也表示，沒有別的訣竅，就是跟著學校和老師的節奏按部就班地完成每天的學習任務，兩人互相幫助，遇到問題一起討論、進步。

兩人的班導師也表示，兄弟倆的關係特別融洽，對師長也十分尊敬，「我一直都很看好他們，事實上他們也獲得了滿意的結果」。網友也感到很驚訝，「是不是有心電感應呀」、「真是神奇，難道真有心靈感應」。

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