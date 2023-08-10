撞妻出軌情夫　綠帽男結婚16年發現3孩都非親生　哭請律師討公道

一年前，江西上饒有陳姓男子撞見妻子出軌情夫，意外發現結婚16年和妻子養育的3個女兒都不是親生。妻子不僅不承認出軌，還與情夫一同攜帶炸藥上門炸房子，讓陳男非常崩潰。近日，陳男指，針對妻子的種種行為，已請律師為自己討回公道。



據悉，陳男與妻子在2007年12月28日結婚，多年來，陳男在上饒附近做運輸工作，每月回家兩三次，妻子在家中負責帶孩子。2021年底，陳男意外發現妻子和陌生男人一同走出賓館電梯。回家後，陳男質問妻子，妻子卻帶上小女兒回娘家，隨後再也無法聯繫。

此後，陳男對女兒的身分起了疑心，於是進行親子鑒定，最後確認3個女兒都不是自己親生。此時他與妻子已結婚16年。陳男稱，「我們一直做避孕措施，她講是不小心可能懷孕了，（做了）親子鑑定，告訴我就非血緣關係。」

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陳男妻子則對內媒表示她沒有出軌，「我沒覺得我出軌，我不認為我出軌，血緣關係那麼重要嗎，別人沒有能力生的人，不是照樣抱養嗎？」

陳男指，當時，他還曾遭到妻子和情夫攜帶自製炸藥上門報復威脅，向家中扔鞭炮炸房，他年近八旬的父親受驚後心臟出現問題，造成應激性障礙。其妻隨後被警方行拘8日。

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事情發生至今已一年多。據內媒《極目新聞》報道，去年4月，陳男曾在拿到親子鑒定結果後到外母家發生爭執，導致外母摔傷，司法鑒定為輕傷二級。5月，陳男被警方取保候審。今年8月9日，陳男表示，他已經請好代理律師，準備為自己討回公道。

陳男指，已委託北京中臬律師事務所創始合夥人、執行主任律師楊安明代理其所有案件。楊安明律師方表示，已與陳男及家屬會面，決定接受委託，代理案件包括離婚官司和爆竹炸房案。待證據充足後，將向相關部門重新遞交。

報道稱，近一年時間中，陳男因取保候審，外地運輸事業已經荒廢。他曾想通過直播帶貨補貼家用，還清之前老家建房、妻子留下的網貸等欠債，無奈帶貨並不順利。直到目前，陳男還背負十餘萬元人民幣的債務。

網民點睇：

建議每個家庭做一下親子鑑定，特別是長期分居的人！



冤大頭太冤了！找律師告個壞人傾家蕩產！



太可憎了，欺負老實人！



這個受害人真是太理性了，稍微控制不住那就是個滅門大案啊！



如果是男人出軌生了3個，大家就會覺得見怪不怪了



搞不好3個女兒三個爹

