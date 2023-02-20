植錯胚胎「親生」兒子與父母無血緣關係　醫院：要豁達沒必要計較

不少不孕不育的夫婦會借助人工生殖技術來協助成孕。2011年6月，來自安徽合肥的劉文和妻子孫芳植入試管嬰兒胚胎並成功懷孕，孫芳十月懷胎後誕下兒子劉曉。

然而，劉文發現兒子的長相與自己沒有絲毫相似之處。2020年3月，一家三口去做親子鑑定後，才得知夫婦二人與兒子並無血緣關係。

近日，劉文來到當初做手術的生殖中心，希望能尋回兒子的親生父母，中心主任卻勸導他要豁達，「沒必要計較」。



《上遊新聞》報道，安徽醫科大學第一附屬醫院生殖中心出示的治療經過載明，劉文和孫芳於2010年9月至生殖中心治療，2010年10月同周期新鮮胚胎移植未孕。2011年2月至中心治療，2011年3月同周期新鮮胚胎移植未孕。2011年6月至中心再次行凍融胚胎移植，獲單胎妊娠。

劉文介紹，孫芳孕期並無異常表現，十月懷胎後，在安徽省婦幼保健院VIP產房分娩出一健康男嬰，「三代單傳，我過了50歲才有兒子，整個家族都把他當成寶，我爸媽，孫芳爸媽更是把他當成心頭肉」。

安徽醫科大學第一附屬醫院。（上游新聞）

2018年，劉文和孫芳離婚。由於不能給兒子劉曉一個完整的家庭，他愈發對兒子好，手機內更存有兒子各成長階段照片。然而，老來得子的劉文一直覺得兒子的長相和自己沒有絲毫相似之處，遂懷疑不是親生。

2020年3月，劉文偷偷去做親子鑑定，結果顯示劉曉與他無親生血緣關係。前妻孫芳得知後無法相信，同年7月，3人到安徽明德司法鑑定所做親子鑑定。親子鑑定報告顯示，排除劉文和孫芳是劉曉生物學上的父母親。

劉文得知與兒子無血緣關係後內心很壓抑，「現在還沒有告訴劉曉。我原來怎樣待他，現在還是怎樣待他。行為沒有發生變化，但心裏感覺不一樣了，有口氣堵着」。他認為，不是親生只有兩種可能，移植錯誤或分娩後抱錯。

親子鑑定報告顯示，排除劉文和孫芳是劉曉生物學父母親。（上游新聞）

法院判決

劉文和孫芳提告生殖中心和安徽省婦幼保健院。院方指出，孫芳分娩當天只有兩台手術，另一位孕婦分娩時，孫芳和劉曉早已回到病房，家屬全程陪同，且劉曉住院期間所有檢查、沐浴、疫苗接種等都在孫芳旁邊完成。

法院一審認為，依據現有材料，安徽省婦幼保健院未見程序性缺陷，在該院內發生抱錯行為的可能性極低。

法院委託的北京法源司法科學證據中心的鑑定報告顯示，2011年6月，孫芳在生殖中心接受凍融胚胎移植，但解凍記錄中僅記載解凍管數2管，未有記載提取過程、位置、剩餘凍存管數、觀察時間、解凍胚胎評分等。

安徽醫科大學第一附屬醫院生殖醫學中心。（上游新聞）

報告指出，生殖中心在胚胎凍存及提取過程中，無法保證每組胚胎編號的唯一指向性，也無法體現解凍提取過程中準確溯源和核對，存在醫療過錯。生殖中心的診療、護理行為存在過錯，與「不是親生」之間具有高度蓋然性（即極大可能性）。

法院認為，按照報告，可以高度蓋然性的推定生殖中心的醫療過錯行為與「不是親生」存在因果關係。

尋找親生父母

2022年11月7日，法院一審判決，安徽醫科大學第一附屬醫院生殖醫學中心賠償劉文和孫芳共64萬餘元。劉文不在乎賠償款，他只想尋找劉曉的親生父母，更想知道與前妻是否仍留有胚胎。

2月17日，劉文到生殖中心尋求答案，中心主任魏兆蓮寬慰他稱，「沒必要計較。人生就這幾十年，到最後就都豁達了。我倒希望法院多判賠給你，即便不是我們的錯，只要法院判，我們都會認的。你看法院也不敢下定論說是我們的錯」。

生殖中心主任魏兆蓮寬慰劉文稱，「沒必要計較。人生就這幾十年，到最後就都豁達了」。（影片截圖）

魏兆蓮又稱，很多家庭都收養孩子，「人家都很開心的。要是我有這樣一個孩子養這麼大了，我會很高興的」。

但對於劉曉親生父母在哪，劉文和孫芳是否仍留有胚胎等問題，魏兆蓮僅用「不好找」、「找了很久，沒有找到」回應。