雲南漢潑汽油燒死妻子獲判死刑　親生兒子：這一天等得太久

曾轟動社會的雲南男子潑汽油燒死妻子一案，周五（16日）在雲南省曲靖市中級人民法院一審宣判，被告人陳繼衛犯故意殺人罪，被依法判處死刑，剝奪政治權利終身。另需賠償原告的醫療費、誤工費等費用合共逾21萬元人民幣。



去年3月14日，陳繼衛與妻子禹秀英因瑣事發生爭吵後，將汽油潑在妻子身上以及房間內，然後用打火機將火點燃，禹秀英當場被燒至重傷、陳繼衛亦有燒傷。二人的兒子陳昌雨彼時在廣東工作，聞訊趕回家中，被母親告知陳繼衛就是兇手。

4個多月後，禹秀英經搶救無效離世。同年11月20日，陳繼衛涉嫌故意傷害罪被刑事拘留；今年7月21日，該案在雲南曲靖市中級法院一審開庭，未當庭宣判。

陳昌雨曾提交一份《刑事附帶民事起訴狀》顯示，他與外公外婆聯名提出兩項訴訟請求：一是請求依法追究被告陳繼衛犯故意殺人罪的刑事責任，並要求判處死刑；二是請求依法判處被告人陳繼衛賠償受害者的醫療費、喪葬費、交通費、誤工費、被扶養人扶養費、精神撫慰金等費用合共82萬多元。

及至今日案件的一審宣判結果出爐，持續舉報生父陳繼衛犯罪行為的陳昌雨對此表示，自己等這一天等得太久。不過，陳昌雨透露，陳繼衛當庭表示不服判決，並提出上訴。