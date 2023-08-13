黑龍江洪水沖翻中國人的飯碗？官媒：夏糧豐收14613萬噸儲備豐富

一直有「中國糧倉」之稱的中國東北，此前遭遇持續強降雨，發生嚴重洪澇災害。尤其以「五常大米」聞名的黑龍江五常市超過100萬畝受災，引發公眾對手中飯碗，糧食儲存的擔憂。

今日（13日），官媒《農民日報》報道稱，五常水稻在中國糧食播種面積中所佔比例很小，且今年夏糧已豐收產量14613萬噸，全社會儲糧豐富，大家可以放心。



據五常市10日發布數據顯示，該市水稻種植面積約為250萬畝，其中超100萬畝不同程度受災。五常市農技中心工作人員介紹，受淹的地塊主要集中在幾大河流沿岸，大面積的水稻還是正常生長的。浸泡時間較長的嚴重地區可能絕產；但較短的地區，對量產的影響較小。此次水災對五常水稻產量的影響正在評估中。

目前，當地正搶排田間積水，已搶排42萬畝；同時在受災嚴重地區噴灑肥料、農藥等，並成立災後技術指導組，深入地塊，一對一提出恢復生產的指導意見。

對於受淹地塊賠償問題，據五常市農業農村部門統計，全市耕地農業保險投保面積約佔耕地總面積的70%。災害發生後，保險公司正在對災情進行核查登記。

五常受災是否會影響老百姓手中的飯碗？

對此，官媒報道稱，2022年全國糧食播種面積118332千公頃（17.75億畝），其中，稻穀播種面積就有4.42億畝。可見五常大米的種植面積在全國稻穀播種面積中所佔比重很小。

產量方面，2022年五常優質水稻產量達130萬噸，生產成品五常大米70萬噸。但據國家統計局數據，2022年全國糧食產量為68653萬噸，其中，稻穀產量20849萬噸。中國世界上最大的稻米生產國，稻穀產量自2011年起一直維持在2億噸以上。由此可見，部分稻田受災，對總產量並不會有太大影響。

另外，今年夏糧豐收，全國夏糧總產量14613萬噸（2923億斤），穩中略減，仍處於較高水平。且中國已建立起完備的糧食儲備體系，其中，36個大中城市主城區和市場易波動地區成品糧油儲備已經達到15天以上；全國標準糧食倉房完好倉容近7億噸，倉貯條件總體達到世界較先進水平，糧食物流網絡更加健全。

報道稱，中國是世界第一大糧食生產國，以不足全球9%的耕地生產出約佔世界1/4的糧食，解決了14億人的吃飯問題。口糧自給率在100%以上，穀物自給率在95%以上，人均糧食佔有量大概480公斤，高於國際公認的400公斤糧食安全線，做到了穀物基本自給、口糧絕對安全。民眾可以放心。