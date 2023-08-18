農曆七月鬼節鬼月鬼門開　5個星座最容易撞鬼　雙魚座辟邪靠一招

8月16日是農曆7月「鬼門開」，清水孟國際塔羅小孟老師在Facebook Page提醒容易撞鬼的5個星座，分別是天蠍座、水瓶座、人馬座、山羊座、雙魚座。



【圖輯】農曆七月鬼節鬼月鬼門開 5個星座最容易撞鬼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第五名：雙魚座

雙魚座的第六感非常強，感應能力超越一般人，加上個性愛湊熱鬧、愛趴趴走，在農曆7月容易招好兄弟上門，發生靈異事件的機率相當高，而且雙魚座很敏感，只要有一點風吹草動，就會開始緊張，容易自己嚇自己。

小孟老師提醒，「農曆7月建議乖乖過生活，平淡一點沒有不好，冒險的事情還是少做為妙。」如有不舒服的地方，回到家可以使用粗鹽洗淨身體，幫助達到淨化效果，同時放鬆身心。

第四名：山羊座

山羊座天生靈性非常強，容易接收到好兄弟的頻率，因此在農曆7月與好兄弟「連線」機會很高，建議半夜沒事不要亂跑，出入公共場所時，最好挑選人多且人氣旺盛的地方，不要去人煙稀少的地方，平時可多運動調整作息，讓自己早睡早起、養足精神，磁場自然好，自然能降低卡到陰的機率。

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第三名：人馬座

人馬座愛好自由與冒險，很喜歡外出旅行或出國遊玩，不過他們神經大條，通常不太在乎鬼神禁忌，更不懂得保護自己。

小孟老師指出，「他們往往在外卡到一堆但卻毫無自覺，等有感覺時，通常都已經被卡很久了。」建議出門在外可準備艾草淨化磁場，若要出國，請了解當地民俗風情，謹慎挑選評價好的酒店，千萬不要貪小便宜選擇不知名民宿，才能躲過好兄弟來訪。

第二名：水瓶座

水瓶座天生是好奇寶寶，對新鮮的事物很好奇，往往會做出一些脫序行為，堪稱怪咖的個性，常常因為愛玩而不經意得罪鬼神，被好兄弟惡整的機會很高。

小孟老師提醒：「有時好奇心會殺死一隻貓，在鬼月還是要持有一顆敬畏的心，收斂一下愛玩的個性，才能避免好兄弟騷擾。」

第一名：天蠍座

天蠍座的感應力很強，個性方面也容易神經兮兮，只要有冷風吹過，就會變得疑神疑鬼，加上本身的磁場也容易與好兄弟連結，因此天蠍座在農曆7月撞鬼、卡到陰的機率最高。如果不想被髒東西跟著，切記深夜別在外遊蕩，也不要出入有危險的場所，尤其應避免前往溪邊或山林，建議有空可以去廟裡走走求平安。

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