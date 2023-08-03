12星座｜8月專屬幸運日　巨蟹3日偏財運極旺　射手月中戀愛運強勁

八月，夏之絢爛的結束，秋之豐盈的開始。在這樣的一個月裡，你會有哪些好事發生，又需要抓住哪些小幸運呢？



科技紫微網現在就為12個星座找出各自專屬的幸運日子。

12個星座在8月的專屬幸運日！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

牡羊座（白羊座）

超級大旺日：6日、10日、13日、17日、18日、27日

6日：異性緣佳，容易得到異性朋友的關懷，也是個適合參加活動的日子。

10日：事業運不錯，適合在今天進行思考性、規劃性、評估性的工作。

13日：運勢旺盛，有什麼計畫都可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效。

17日：財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中多一點。

18日：容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。

27日：今天你有相當好的出外人緣，很適合出門談戀愛喔！

金牛座

超級大旺日：2日、7日、8日、31日

2日：財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢人幫忙。|

7日：有喜訊傳出，容易受到重用的一天，有升遷之運。

8日：異性緣佳，與他人互動可能得到意外驚喜甚至結下情緣。

31日：工作得心應手，人也精神抖擻。

雙子座

超級大旺日：6日、9日、17日、21日、25日

6日：超級戀愛天，臉上多點笑容，可以提升戀愛運喔。

9日：幸運的一天，有明確的目標。

17日：可嘗試越級與對方上司交涉，有獲得意外收穫之象。

21日：能夠開心的完成工作，即使小有困難也不會影響你。

25日：有許多跟異性互動的機會，也容易得到異性幫助。

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+ 16

巨蟹座

超級大旺日：3日、16日、20日、23日

3日：財運還不錯，但應見好就收，否則可能進進出出一場空。

16日：金錢方面有錦上添花的機緣，得財不費力。

20日：異性緣旺旺日，多半是別人主動來接近你。

23日：桃花朵朵開，多出門走走，就會有不錯的機緣。

獅子座

超級大旺日：3日、6日、21日、28日、31日

3日：頭腦靈活，適合挑戰高難度工作，可讓你得到不少成就感。

6日：運用智慧生財的日子，對於創意工作者特別有財利。

21日：有異性主動邀約，感情進展順利。

28日：狀態良好，魅力強大，讓人難以抵抗。

31日：有付出必有收穫，特別有利於業務工作者與藝術創作者。

處女座

超級大旺日：8日、12日、14日、19日、26日

8日：有機會接觸新事物，別讓好的創意溜走，好好把握。

12日：表現活躍的一天，很有異性緣。

14日：有獨當一面的機會，付出與回收會成正比。

19日：心境明朗，化解誤會之日。

26日：心情愉快，做事情很有幹勁。

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+ 13

天秤座

超級大旺日：6日、10日、15日、21日、22日

6日：一切順利，與他人的良好配合，使你運作得心應手。

10日：令人羡慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運。

15日：人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

21日：財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日開花結果。

22日：無心之舉也有可能給你帶來意想不到的收穫，要廣結善緣哦。

天蠍座

超級大旺日：8日、11日、13日、16日、22日

8日：財氣順順，得財不費力。今日投資容易有意外收穫。

11日：預定的目標都可以完成，有出風頭的機會，易得到他人的賞識。

13日：財運很不錯，主動向外活動、與人密切接觸，能挖到寶藏。

16日：活動力很強的一天，在忙碌中將能有所收穫，愈積極收穫愈多。

22日：頗適合在工作上擴大規模，而且還有機會掌握主導權。

射手座（人馬座）

超級大旺日：2日、6日、14日、15日、20日

2日：口才佳，人際關係運高漲。

6日：心境明朗，活力和衝勁明顯升高，適合挑戰自我。

14日：桃花運強強滾的日子，把握好丘比特之箭吧。

15日：愛情旺旺日，異性緣很好，快去對喜歡的人放電！

20日：正財大於偏財，是個一分耕耘、三倍收穫的日子。

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+ 12

摩羯座（山羊座）

超級大旺日：5日、11日、17日、29日

5日：桃花盛開的日子，一個不經意的邂逅，就會有後續的故事發生。

11日：工作狀態不錯，效率大大提高。

17日：提醒自己多與異性交流，培養自信，有助於覓到桃花。

29日：勇敢的面對突發狀況，你將會有意外的收穫。

水瓶座

超級大旺日：6日、7日、12日、18日

6日：心情不錯，適合與朋友談心。

7日：快樂的一天，要接住丘比特之箭哦。

12日：財運好到讓人眼紅，適合投資理財的好日子。

18日：運勢走高，易有驚喜的一天。

雙魚座

超級大旺日：1日、2日、13日、16日、20日、25日

1日：桃花紛飛，易有好運降臨。

2日：大膽示愛的好日子，單身者有機會遇到理想中的那個人。

13日：偏財運旺旺的一天，有多重得財管道，不過也有浪費的傾向。

16日：事業運很棒，會得到認可，並有主導方案的機會。

20日：活動力飽滿，在忙碌中將有所收穫，愈積極收穫愈多。

25日：異性吸引力強，桃花紛飛。

轉眼已經來到8月，在接下來的日子裡，你的運勢將會如何發展？無論運勢高低，都請拿出最好的狀態來迎接它吧！

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