扮豬食老虎！3個星座「城府極深」聰明又狡猾　招惹第一名下場慘

有人頭腦很聰明，但是沒有用在正確的地方。陸媒《搜狐網》的運勢專欄提到，有3個星座頭腦很聰明，一般人都不是他們的對手，從表面上看不出來，但是其實城府很深，深藏不露，最好不要去招惹他們。



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金牛座

金牛座的人屬於大智若愚型，外表看似憨厚老實，給人一種木訥的感覺，但是其實金牛座的人很有自己的想法，會不斷的學習充實自己，如果你問起金牛座人的意見，他們回能可能會讓你讚嘆不已，能直搗重點。

和金牛座的人相處久後才會發現，金牛座的外在和內心完全不一樣，他們雖然很理性，看起來都很隨意，但是心裡卻是看得很清楚，什麼事情都看得明白，金牛內在的機心不淺、敏感而且多疑，不亂說也不會多做事，行事相當幹練老成。

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雙子座

雙子座的人都很聰明，在學生時期就是這樣，出社會也是如此，他們反應很快，對新事物都很快上手，雙子座的人生觀就是，沒有機心和城府不可能成大事，因此他們做事情通常都有目的，不會無的放矢。

雙子座的人做事情都是一環扣一環，讓人逃不出他們的手掌心，因此對面這種人，還是少靠近招惹會比較好，因為雙子座的人很會謀劃，手段老辣，一般人絕不是他們的對手。

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天蠍座

論精明天蠍座的人可能贏不了摩羯座，但是如果是結合了「精明、策略、狡猾」，那就非天蠍座的人莫屬，他們就好比真的蠍子般，總是在你沒感覺的時候悄悄接近，等待時機出手。

天蠍座的人心思非常細膩，觀察力很強，在他們面前想隱瞞什麼都不太可能，所以很多天蠍座的朋友都不太敢去招惹他們，因為天蠍座的人總是深藏不露，如果不小心惹到他們，恐怕隨時會遭到報復。

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