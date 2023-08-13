電騙割腎頻發讓人望而卻步　緬甸柬埔寨開「搶」中國遊客

新冠疫情之前，東南亞一直是中國遊客心目中的熱門旅行目的地。雖然，文旅部先後恢復了中國公民赴柬埔寨、緬甸等國的出境團隊旅遊，但受到電信詐騙、強摘器官、人口販賣事件的愈演愈烈，上述兩國恐短時間內難回到疫情前的熱度。近日，「緬甸、柬埔寨來搶中國遊客了」、「緬甸旅遊業苦等中國遊客重返」等話題頻頻登上微博熱搜榜，不過不少網民都表示不願前往，甚至有人調侃指，「除非緬甸成為中華人民共和國緬甸省，才能下定決心去旅遊。」



新冠疫情之前，緬甸、柬埔寨等東南亞國家，一直是中國遊客心目中的熱門旅行目的地。（Getty Images）

受新冠疫情和當地政局的影響，緬甸直到去年4月，才重新向外國遊客開放邊境，允許遊客申請入境簽證。但時至今日，當地的旅遊業仍然恢復緩慢。緬甸旅遊部數據顯示，去年4月至今年3月期間，緬甸共接待了36.7萬名國際遊客，當中中國遊客有逾4.8萬人，佔比13.15%。

另有緬媒報道，緬甸今年上半年僅吸引了超過45萬名的國際遊客，當中以中國和泰國的遊客人數最多，數字雖然較去年有所增加，但仍不及泰國、老撾等周邊國家。隨着今年中老鐵路的開通，加快了老撾旅遊業的復蘇，僅上半年老撾就接待了160多萬名國際旅客，是緬甸的3倍多。

世界銀行發布的報告顯示，2019年到緬甸的國際遊客突破438萬人次大關，收入達24274億緬元（約合90億港元），這一收入佔該國GDP約4.6%。為了促進旅遊行業的發展，緬甸已允許100多個國家和地區的民眾用電子簽證e-Visa進入緬甸。

圖為緬甸仰光大金塔。（新華社）

緬甸「豬仔」煉獄「KK園區」。（bilibili.com）

而為了期待中國遊客的重返，緬甸酒店和旅遊部還特地在首都內比都，舉辦基礎漢語課程。更有緬甸酒店價格直降6成。除此之外，緬甸今年7月25日還與吉林省簽署建立「互為旅遊目的地」城市關係合作備忘錄，互相為兩地遊客提供更便捷、更豐富的旅遊選擇。

無獨有偶，「盯上」中國遊客錢包的還包括柬埔寨。8月4日，柬埔寨旅遊部宣布，啟動針對中國遊客的在線旅遊服務質量認證體系「China Ready」，包括保障一線工作人員會說中文、數字化推廣中文、產品和標籤使用中文、為中國遊客提供標準化服務等，冀以此大吸引中國遊客的力度，助力柬埔寨旅遊經濟復蘇。柬埔寨更計劃在今年實現吸引80萬至100萬中國遊客到訪的目標。

2023年1月16日，柬埔寨暹粒市，遊客參觀聯合國教科文組織世界遺產吳哥窟寺廟群。（視覺中國）

據柬埔寨旅遊部數據顯示，2019年柬埔寨接待中國遊客230萬人次，中國是最大客源國，中國遊客在柬埔寨消費18億美元（約合141億港元），中企投資旅遊相關行業更是佔外來直接投資的一半。

不過與緬甸相比，柬埔寨旅遊業的復蘇程度相當可觀。2022年，柬埔寨入境外國遊客人數恢復至227萬人次，旅遊業對該國GDP貢獻率恢復至3.6%。今年前6月，柬埔寨合共接待外國旅客257萬人次，泰國、越南和中國是柬埔寨三大主要客源地，預計今年柬埔寨將吸引500萬人次的外國遊客。

事實上，早在今年1月，柬埔寨就出現在文旅部第一批試點恢復的20國出境跟團遊名單上。彼時，在歐美各國紛紛表示對中國遊客入境篩查核酸結果時，柬埔寨政府第一時間表示不會對中國遊客採取任何入境限制措施，熱烈歡迎中國遊客的到來。

連日來，「緬甸、柬埔寨來搶中國遊客了」、「緬甸旅遊業苦等中國遊客重返」等話題頻頻登上微博熱搜榜，不過大部分網民仍表示不願前往：

「我從來不去治安這麼差的國家旅遊，旅遊是開心享受的，錢不夠寧願家裏躺也不會為了便宜去這種國家。」

「我們國內的大好河山都還沒看夠呢，古語說得好，君子不立危牆之下！」

「多少中國人苦等他們在緬甸的親人回來，你們心裏沒點數？我可不希望變成其中一員！」

「苦等個啥？你緬甸詐騙園關掉了嗎？不關掉任何嘴上說歡迎中國遊客的好話都是空的。」

「孫悟空去了都逃不回山， 豬八戒去了變盤中餐， 唐僧去了立馬上西天， 沙和尚去了也要挑着扁擔運大煙。」

