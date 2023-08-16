內地7月民航客運規模創月度歷史新高　多家航司對全年業績有信心

周一（14日），國航、東航、春秋航空、吉祥航空等多家航空公司陸續公佈了2023年7月運輸生產情況簡報，顯示7月民航客運規模創月度歷史新高，相關工作人員均表態稱，今年暑運旺季業務呈積極恢復態勢，並對全年業績有發展信心。



在需求方面，7月國航、東航、吉祥航空的旅客周轉量實現同比增超一倍，春秋航空旅客周轉量實現同比增近六成。其中在國際航線，春秋航空的需求同比增逾80倍，國航、東航、吉祥分別同比增超22倍、20倍以及17倍。運力方面，國航同比增超1倍，東航增近九成，吉祥增超六成，春秋增三成；在國際航線，春秋航空同比增近65倍，國航、東航、吉祥分別同比增近16倍、15倍及13倍。至於客座率方面，春秋航空高達92.3%，佔榜首，同比超過13.78%。不過同比增幅最高的是87.26%的吉祥航空，超過16%。

周二（15日），東航、吉祥航空、春秋航空等多家航司的相關工作人員均表態稱，對全年業績有發展信心。其中，吉祥航空證代人員表示，今年的暑運上半程雖然比起疫情前還差一點，但一定大大超過去年同期。一般而言，暑運上半程7月會比下半程8月要好，因應三年虧損，航司也希望能藉此次暑運旺季多賺一點，預計今年上半年能實現扭虧為盈。

春秋航空證代人員表示，整體而言，今年暑運前半程人流量和票價皆超越2019年同期，特別是國內航線。國際航班量還不是特別多，整體恢復速度處於中等，而國內釋放的需求則相對較快，且旺季需求釋放充分，公司對長假旺季整體還是有信心的。東航證代工作人員則表示，今年暑運上半程的數據比較理想，旅客量等數據已超過2019年的水平，然而運力情況還比較複雜，國際航線的客流量等還未恢復至疫情前水平，公司國內航線的情況和行業水平比較一致。

東航表示，國內航線的情況和行業水平比較一致，但國際航線的客流量等還未恢復至疫情前水平。（資料圖片）

據民航局消息，7月暑期旺盛需求推動航空運輸市場持續增長，民航客運規模創月度歷史新高。全行業共完成運輸總周轉量113.7億噸公里，同比增長67.1%，運輸規模連續8個月回升，行業總體運輸規模首次超過疫情前水平。完成旅客運輸量6242.8萬人次，同比增長83.7%，較2019年同期增長5.3%，創民航月度歷史新高。

國內航線方面，共完成旅客運輸量5907.5萬人次，環比增長16.8%，同比增長74.6%，客運規模超過2019年同期的12.1%。另一方面，國際客運市場仍處於恢復階段，共完成旅客運輸量335.3萬人次，環比增長32.6%，客運規模相當於2019年同期的50.9%。

據「去哪兒」平台數據顯示，目前出境游預訂量已恢復至疫情前的五成以上，熱門目的地為泰國曼谷、韓國首爾、香港、日本東京、日本大阪、新加坡、馬來西亞吉隆坡、澳門、韓國濟州島、泰國布吉。