中國民航局：力爭今年總體恢復至疫前約75%水平　取消客座率限制

數年的疫情大大打撃航空業發展，中國民航局相關負責人周五（6日）表示，會優化調整防控策略，取消客座率限制等管控措施。同時，今年力爭總體恢復至疫情前75%左右水平。



據介紹，2022年全年，民航完成運輸總周轉量599.3億噸公里、旅客運輸量2.5億人次、貨郵吞吐量607.6萬噸，分別恢復至疫前的46.3%、38.1%、80.7%。展望2023年，民航將按照安全第一、市場主導、保障先行的原則，在做好運行保障能力評估的基礎上，把握好行業恢復發展的節奏，力爭完成運輸總周轉量976億噸公里，旅客運輸量4.6億人次，貨郵運輸量617萬噸，總體恢復至疫情前75%左右水平，力爭實現盈虧平衡。

另一方面，今年民航會認真落實「二十條」和「新十條」，準確理解和把握「乙類乙管」新階段疫情防控要求，配套做好民航防控政策優化調整，不再執行國際客運機組和機場高風險崗位人員隔離管理、國際客運航班固定航空器等要求，取消「五個一」、「一國一策」及客座率限制等管控措施。同時持續完善疫情監測預警機制，出台第十版防控技術指南，強化民航職工個人健康管理。

此外，民航還將鼓勵大型骨幹航空公司打造樞紐間空中快線，鼓勵中小航空公司專注支線市場，穩妥有序恢復國際航空市場；擴大「干支通，全網聯」試點範圍，拓展空鐵聯運服務，推廣「為首次乘機旅客送溫暖保暢通」等活動；持續推進短途運輸、醫療救護、應急救援、娛樂消費、無人機物流試點；強化綜合樞紐機場航空物流能效，發揮貨運樞紐機場功能，促進航空貨運穩健發展等。