內蒙古9人組團盜挖遼金古墓　3人中途中毒死亡　6人判囚

近期，內蒙古自治區赤峰市敖漢旗人民法院通報了一宗盜掘古墓葬罪案件，9人組成的團夥，盜墓未果還致3人死亡，事情敗露後餘下6人投案自首，分別判囚10個月到1年8個月不等，並處相應罰金。



去年端午前夕，陳某糾集郎某、錢某等5人，自帶鐵鍬、鎬頭等工具，駕駛機動車到敖漢旗某地附近山上盜掘古墓葬，因下起大雨，幾人挖掘兩天后停工。

幾日後，陳某一夥人不甘心，再次糾集人手將盜墓隊伍擴大至7人，前往挖掘。此次卻因人手過多，工具不足，導致幾人又因誰來出資等問題推推搡搡引發內訌，不歡而散。

一個月後，陳某仍不甘心，竟又糾集8人再次組成盜墓團夥。不過這次分工明確，幾人合作順暢。晚上入穴挖掘，白天停工；1人送飯運輸，4人抬土、卸土，3人在洞底輪流挖掘。

示意圖：內蒙古赤峰遼上京遺址。（網絡資源圖）

然而，隨著洞穴越挖越深，挖洞過程中下起雨，雨水流入洞內無法繼續挖掘，該團夥買來的抽水設備無法將積水向外排出。雪上加霜的是，抽水設備又在洞內產生大量一氧化碳氣體，導致洞內挖掘的3人中毒身亡。因3人身亡，盜墓的事情敗露，其餘人主動投案。

法院認為6人私挖具有歷史、科學價值的古墓葬，違反國家文物管理制度，對6人作出判決。

據悉，內蒙古敖漢旗歷史文化底蘊厚重，以「人文敖漢」著稱，至今已發現不同時代的古文化遺址和墓葬4000餘處，居全國之冠。此次被盜古墓葬屬於遼金時期的墓葬遺跡，屬於新發現文物遺址點。遼金時期墓葬是探索遼、金歷史及喪葬文化的重要實證資料，具有重要歷史價值。