女友酒後當眾大鬧　男子親吻欲制止被咬斷舌頭　味覺功能基本喪失

很多情侶都會來個法式濕吻，然而當其中一方處於非清醒、理智狀態，幫助我們發聲的舌頭可能隨時不保！近日，上海一對熱戀中的情侶出席友人婚禮，期間女方因喝了酒，情緒激動地大叫，其男友為安撫，急忙親吻女友，詎料這一本應充滿愛意的舉動招來了血光之災，男子的舌頭竟遭咬斷。



案情指，小雙和昊昊是一對熱戀中的情侶，在閨蜜婚禮上，受酒精影響，小雙情緒激動，在公共場合忘我地大喊大叫。為了阻止並安撫愛人，昊昊急忙親吻了小雙，但這非但沒有令事態平息下來，不冷靜的小雙隨後竟將昊昊的舌頭咬斷了，令後者重傷入院。

在醫院，昊昊被診斷為舌部缺損二分一，部分喪失語言功能，味覺功能基本喪失，後經鑑定，傷情構成八級傷殘。

事後，為了表示歉意，小雙支付了10萬元（人民幣．下同）作「補償款」。不過此時的昊昊已經無法原諒小雙，並決定將昔日愛人訴至法院。最終，上海市虹口區法院判小雙應賠償昊昊醫療費、殘疾賠償金等各項費用，共計44萬元，扣除前述已經支付的10萬元，還應支付剩餘賠償款34萬元。

網民點睇：

喝酒誤事啊

偶像劇看多了吧

這不是乘機打劫，然後被反殺嗎

以為是浪漫的急中生智，結果是要命的蠢不愣噔

味覺基本喪失太慘了吧，嘗不出味道活著都沒意思了

你用親吻的方式去安撫別人，也算是個好方法，可問題是安撫就安撫吧，你如果把自己的舌頭置入別人牙齒攻擊的範圍？事實證明你不是想安撫對方，就是想打kiss

