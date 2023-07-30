花季少女連續數日高燒不退　竟是患上｢接吻病｣？一文睇清症狀成因

現實版「來自星星的你」？近日，江蘇有年輕女性連續高燒一周，治療後不見好轉，醫生發現她患上傳染性單核白血球增多症，俗稱「接吻病」（Kissing disease）。



傳染性單核白血球增多症（Infectious mononucleosis，縮寫「IM」），是一種由EB病毒造成的傳染病，主要傳播途徑為經口接觸，為自限性疾病，大部分患者預後良好。發熱、咽痛、淋巴結腫大是「接吻病」的三大典型表現。



據內媒《現代快報》報道，日前，江蘇有一花季少女連續高燒一周，在進行常規輸液治療後不見好轉，遂至蘇州市第五人民醫院感染科診治。

醫生診療後發現，患者頸部、腋下等處淋巴明顯腫大，白細胞異常增多，並伴有異型淋巴細胞和肝功能異常，最終確定患者患上的是傳染性單核細胞增多症（傳染性單核白血球增多症），俗稱「接吻病」。經過一系列治療後，患者恢復良好。

無獨有偶，此前亦有不少「接吻病」案例。據內媒《澎湃新聞》報道，2021年，湖南24的男青年小張，在和女友數次深情接吻後，突然出現畏寒、寒戰、發熱，乾嘔、咽痛等症狀，被送至湖南省第二人民醫院就診後，發現EB病毒抗體陽性，最終確診為「接吻病」。

據內媒《白鹿視頻》報道，2022年，廣東深圳有18歲男生因連續高燒、喉嚨痛等原因前往深圳市人民醫院看病，醫生在得知患者交了女朋友並有接吻等情況後，結合相關檢測，最終確診為「接吻病」，經過治療很快恢復健康。

發熱、咽痛、淋巴結腫大是「接吻病」的三大典型表現。（示意圖 / VCG）

傳染性單核白血球增多症（Infectious mononucleosis，縮寫IM）是一種主要由EB病毒造成的傳染病，由艾司坦巴爾病毒（Epstein-Barr virus，縮寫EB）導致。這種病毒會經由唾液接觸而傳染，例如接吻，因此又俗稱接吻病（Kissing disease）。 其他包括與患者共用杯子、餐具、食器，或暴露在他們咳嗽或打噴嚏的環境裡，同樣也可能會傳染。

目前，EB病毒沒有疫苗。大部分人在孩童時期被感染，當時症狀輕微或沒有症狀。青年群體罹患此病後會造成發燒、喉嚨痛、頸部淋巴結腫大以及疲倦感。預防此疾病的方式是不共用個人物品或是親密接觸被感染者。患者多半會自己康復，在兩到四周後痊癒。建議多喝水及充足的睡眠，可使用止痛藥物如乙酰胺酚或布洛芬。

目前，EB病毒沒有疫苗，大部分患者預後良好。（示意圖 / 澎湃新聞）

醫生介紹，傳染性單核白血球增多症是一種自限性疾病，大部分病人預後良好，但也有部分患者會出現肝損害、心肌炎、肺炎、REYE 綜合徵、嗜血細胞綜合徵等並發症，因此不容輕視。該病易被誤診為扁桃體發炎或肝臟類疾病，可能會因誤診而耽誤治療。若患者出現發熱、淋巴腫大等感染性疾病症狀時，應當及時就醫。若超過一周得不到緩解，或發熱原因不明，應立即前往感染科就診，切勿抱有僥倖心理，將其當作普通發燒來對待。

網民睇法：

一吻差點送走



怎麼的 那男孩是都敏俊唄



接個吻全網都知道了



我還以為只有電視裡的有現實還真有這個

