南京高校副書記被指搞上人妻遭捉姦在床　電梯激吻愛撫影片瘋傳

江蘇南京一間高校的高層近日被爆料與別人的妻子亂搞男女關係，連在電梯裏「壁咚」熱吻，以及進入賓館開房的畫面都被公開。



對此，校方表示，他們已注意到此事，並展開調查。

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爆料者指出，南京曉莊學院的黨委副書記楊種學長期與別人的妻子保持不正當男女關係，兩人開房上床時，被女方的老公捉姦。

爆料者也公開了一系列影片，從其中一段影片中可以看見，楊種學非常大膽，直接在電梯內「壁咚」熱吻人妻，雙手還不安份的在人妻身上撫摸者，完全不擔心被人看見。

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另一段影片則顯示，楊種學與人妻走進了賓館的房間，兩人互動親密，就像是要去開房辦事的情侶。

南京曉莊學院的工作人員透露，校方已經注意到此事，並展開了調查，包括市政府方面也已經在調查，正約談楊種學當中。

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