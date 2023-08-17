男子偷拍女廁遭揭發嚇破膽　躲車尾箱近4小時險窒息

浙江杭州一名男子日前在一棟大廈的女廁進行偷拍，結果被一名年輕女子揭發，後者憤而追出去。嚇破了膽的男子逃到附近車庫，並躲進一輛運動型多用途車（SUV）的後備箱，結果呆了近4個小時，差一點就窒息，幸及時被人發現。目前，男子因侵犯他人隱私被處以拘留5日的行政處罰。



男子偷拍女廁遭揭發後奔足狂奔。（光明網）

事發於周一（14日）晚上，長河派出所接到一名年輕女子報警稱，有人在涉事大廈22樓的女廁偷拍。該女子表示，當時她在如廁，抬頭一看，赫然見到有個手機在偷拍。嚇了一跳的她隨後憤而喝止，並起身追了出去。身著黑色短袖短褲的男子立即奔足狂奔。閉路電視顯示，男子從22樓跑到20樓，乘坐電梯到了地下車庫後就一直未出來。

隨後，警員在地下車庫進行全面搜索，但遲遲未找到男子蹤跡。據保安指，男子是開著一輛白色SUV進入大廈的，於是警員找到該輛SUV，並對車子進行了檢查。可是，車子的門窗緊閉，內部亦無異常。警員又將搜查擴大到了整座大廈，調取各個通道、出入口的閉路電視，均未查到男子行蹤。

直到晚上約10時，經過地毯式搜尋，警員終於發現了端倪，涉事SUV的車窗上竟然都是霧氣。透過車子後部擋風玻璃，警員終於從後備箱隔板處的縫隙內隱隱約約看到了人腿，於是呼喊男子出來。

不過這時車內依然沒有動靜，警員計算了下，發現男子已在後備箱呆了近4個小時，可能有危險，於是選擇破窗救人。當看到男子後，只見他眼睛圓瞪，呼吸微弱，處於半昏迷狀態，對外界已無應激反應。

男子獲救時呼吸微弱，處於半昏迷狀態，對外界已無應激反應。經搶救後被送醫。（光明網）

經過民警輪流施救，男子吐了口白沫，終於漸漸恢復意識，被送上救護車。翌日，生命體徵恢復正常的他被傳喚到派出所，他對自己的偷窺行為供認不諱，並透露自己藏在後備箱時，本打算等沒人時自己溜出來開車跑路，未料派出所和保安一直在周圍搜查，他只能繼續躲藏，可車內空氣稀薄下，他慢慢失去知覺，差點窒息。