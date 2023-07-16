重慶地鐵大媽懷疑美女偷拍寶貝仔 用水樽扑爆對方頭 兒子急安撫
撰文：中天新聞網
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重慶一名女子15日搭乘地鐵時，拿起手機拍攝車廂號碼。
沒想到卻遭到旁邊一位母親斥責，認為她在拍自己的兒子，最後還舉起手上的水壺揮舞攻擊，造成女子半邊臉流血。
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同車廂其他乘客拍下，兩人在地鐵行駛時大聲的爭執，目擊民眾回憶，當時年輕女子正在拍攝車廂號碼，一旁男生的母親誤會她在偷拍自己兒子，便出聲制止，女子不滿被誤會便反擊稱「你兒子很好看嗎？我拍他幹嘛」。
聽到此話，男生母親認為自己的兒子受到羞辱，也不聽女子解釋，拿起水壺往對方頭上砸下，造成她流血，而該名母親的兒子則滿臉不知所措，不斷把紙巾遞給女子，試圖安撫她的怒氣。
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最後地鐵人員到場，將三人帶離車廂到月台上。
拍照女子表示，自己只是要和朋友會合才會拍攝車廂號碼，手機都有聊天紀錄佐證，後續會進入法律程序，為自己討公道。
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