上海女童遭榴槤砸傷臉毀容　生果店拒賠老闆玩失蹤　母無助求公道

撰文：鄭寧
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近日，上海一位母親發布影片稱，帶女兒在生果店買單時，店員在遞交

監控畫面顯示，店員僅單手提著榴槤柄遞給這名母親，母親也下意識伸手，同樣打算捏著榴槤柄接過。然而，店員卻提前鬆手，致榴槤意外掉落，直接砸在旁邊女兒的臉上。

隨後，該母親與店員將女兒送醫，醫生表示，榴槤傷及臉部，後期需要激光治療。即使多療程治療後，孩子臉上仍會留下疤痕。照片可見，女童臉上有一道道深深的傷口，從眼睛一直延伸到嘴角。

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涉事店員僅支付當日醫療費2000多元，且在交涉後仍拒絕賠償後期醫療費。女童母親選擇報警，但警方卻未能聯繫到該水果店老闆。

女孩小小年紀被毀容，引發許多網民同情；但也有網民認為，不論母親還是店員雙方都有責任。

網民睇法▼

店員肯定有問題家長也有次責

如果不要剝皮，水果店不是該裝袋給顧客嗎？怎麼可能就這樣給顧客拎著回家，有點不可思議

別站著說話不腰疼如果是你孩子，你怎麼處理？當然是店員的責任。

我最擔心的事情來了，榴槤砸到人

說實話雙方都是受害者，小女孩可憐，肇事者如果要承擔幾萬醫藥費（預估）也是可憐

21日下午，內媒《新京報》找到事發水果店合夥人，他表示，當時第一時間送孩子就醫，已墊付2000元醫藥費，後續建議走司法程序，「該賠多少賠多少」 。上海張姍姍律師指出，此事屬民事糾紛，如果無法協商一致建議走司法程序確定雙方責任比例。

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