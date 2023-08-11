上海移民公司董事長捲非法買賣外匯案於被捕　涉過億元人民幣

近日，網絡盛傳內地知名移民機構「外聯出國」董事長何梅周一（7日）在上海被捕，知情人士還透露，警方要求何梅女士交出多年來辦理移民的全部客戶資料，引發關注。周四（10日），上海市公安局宣布，經偵總隊破獲一起出入境服務公司非法買賣外匯案件，抓獲何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金額超過1億元人民幣。



當局指，經查，2016年以來，某出入境服務公司負責人何某及員工孫某某在提供中介服務過程中，為牟取非法利益，採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣。另查明，該公司員工萬某某、高某某、蔣某某存在通過介紹地下錢莊為他人提供非法換匯的犯罪行為。

目前，疑犯何某、孫某某因涉嫌非法經營罪被依法刑事拘留，萬某某、高某某、蔣某某被依法取保候審。

據「外聯出國」官網介紹，其是上海外聯出入境服務集團有限公司旗下的品牌，專注於海外移民、海外投資，為有出國需要的人士提供解決方案，在亞太、北美、歐洲和大洋洲的主要城市擁有24家關聯公司，另在美國還有100多個投資項目。

目前未知上海警方公開相關訊息後對移民風潮的影響，但有業界人士透露，現時中國經濟情況不好，官方有可能是加大力度嚴查資金外流。在內地，根據法規，人民幣兌換美元有限額，每人每年的換匯限制是5萬美元，超額購匯需依據真實情況附上相關憑證。