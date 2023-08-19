港人夜生活蜂擁深圳、夜上海迷人　香港夜市偏偏被睇死？

財政司司長陳茂波日前發表網誌稱，短期內政府會與業界合力「搞活搞旺香港的夜市」，引發輿論熱議，外界對香港發展夜市並不看好。



港人北上深圳成為潮流，9月1日深圳將進一步放寬路邊攤限制，屆時勢必吸引更多人潮；上海的夜生活也享譽國際，為什麼港府提議搞旺夜市被睇死？內地夜經濟規模大且有多元的娛樂，又有什麼能借鑒之處？

2016年香港農曆春節，出現「節日小販」擺賣熟食，有夜市般的熱鬧。（資料圖片）

此前《香港01》曾報道，港人北上深圳揼骨等5個鐘，對比香港夜蕭條的現況。據了解，內地從2016年開始發展夜經濟，大灣區內除深圳夜經濟曾被官媒《人民日報》稱讚外，廣東中山古鎮鎮海洲村的燈光騷，更被盛讚初步形成「夜購、夜食、夜游、夜宿、夜賞」五大夜經濟業態，足見內地夜經濟發展的多元。

杭州臨安千年古城夜經濟。（新華社）

「夜深圳」9月人氣更上層樓 小吃1蚊就有得食？

深圳市今年5月修訂《市容和環境衛生管理條例》（以下簡稱《條例》），當中提到9月開始不再全面禁止路邊攤，擬允許街道辦根據方便群眾、佈局合理、監管有序的原則劃定攤檔經營場所稱。分析指，深圳的夜經濟人氣將更上層樓。

據了解，深圳夜經濟成功的關鍵在於完善的交通配套，如今加上措施鬆綁可謂如虎添翼。此外，深圳光是夜市型態就很多元，小吃類型也很多變；以寶安區鹽田夜市街為例，400米長有各種特色小吃，缽缽雞1串1蚊，許多小吃也只要10幾蚊，性價比高。此外，鹽田夜市營業到凌晨1時，滿足許多夜貓子的需求。

深圳的夜市也一直在求新求變，近年來車尾箱市集流行，車主們開着自己得小車，在車尾箱擺上要賣的物品，加上一些裝修品和佈置，就可以成為一個攤販，深圳也有三個車尾箱市集，成為當地青年創業的新選擇。

深圳的車尾箱市集，為城市經濟注入新的活力。（當代中國）

上海夜市升級 更打造夜生活節？

上海針對地攤的限制更是早一步放寬，2022年12月上路的《上海市市容環境衛生管理條例》，不再對設攤經營、佔道經營，「一刀切」全面禁止，而是明確區和鄉鎮政府可以劃定一定的公共區域用於從事設攤經營、銷售自產農副產品等經營活動，以此平衡市容管理需要與民生需求，平衡上海市容管理和民生訴求。

解禁「路邊攤」 深圳上海做對了

此外，上海最大的露天夜市「泗涇夜市」今年3月重新關閉整改開放，進行全面品質升級，該夜市位於上海地鐵9號線泗涇站3號出口200米處。此前由於人氣火爆，客流量較大，硬體水平不足。

經過整改後，每一商家都裝了下水道油污分離處理器地面上的黑油污消失，滿地的垃圾也都被勤勞的保潔員收走。當然上海不只有夜市，今年6月2023年上海夜生活節在BFC外灘金融中心正式啓動，夜生活節以「夜上海，相見不晚」為主題，圍繞「街區、水岸、社群」，在線上線下陸續推出體育運動之夜、書香夜讀時刻等200多個特色活動。

據統計，2022年上海全市夜間消費總規模達到了4918億元，全天消費額有六成以上發生在夜間。多種型態的夜經濟，政府體察民間需求的和硬體配套的升級，都是「夜上海」享譽國際的關鍵。

2013年03月02日上海夜景百樂門。（VCG）

香港夜市兩不利：土地、價格 不被重視的香港「夜資產」

《人民日報》文章曾寫道：「培育夜經濟是一項系統工程，需要政府搭台、企業唱戲、消費者參與。因地制宜、積極創新、凝聚合力，從精細化管理層面下功夫。」 而在香港推廣夜市需要克服的就是土地和價格問題，與深圳相比難有優勢。

此外，香港能發展夜經濟的特點也因為過去政府的作為而幾乎消失殆盡，例如漂亮的霓虹燈牌和「節日小食」。以為例，懸掛逾半世紀的兩個霓虹招牌於今年正式清拆，南昌押經理郭先生稱希望保留舊招牌：「我哋緊係想保留，但政府法例話要拆都無辦法。」

1月30日，深水埗「南昌押」的霓虹燈招牌在夜裏發光。「南昌押」是典型「下舖上居」格局，但目前樓上居所已丟空，剩地面當舖仍然營業。（夏家朗攝）

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員胡恩威評論文章《政府一手搞爛香港夜市》指出，香港的夜市本來十分繁盛，但是九十年代開始，政府的一系列政策把香港整個夜市殲滅。1996年立法局廢取了租務管制，香港因地產霸權不能發展產業。

胡恩威同樣也提到霓虹夜景和小販的消失，他指出，新加坡把小販和街頭小食發展為非物質文化遺產，香港卻把它看成了一個負累。農曆新年才能走上街做一些小生意。小販其實就是香港精神，消滅小販等於消滅香港。

香港過去農曆新年期間，旺角一帶均會出現「節日小販」擺賣熟食，但一般執法人員都會因「過年」而網開一面，卻在2016年被加強取締後銷聲匿跡。

從內地的例子可以看出政策配套鬆綁留給民間更多發揮空間，才能有機會創造成功的經濟模式。香港在看到深圳成功的例子後，想要仿效前應先回頭看看香港夜經濟並非沒有優勢，而是不將這些街頭巷尾消失的大排檔、小販、霓虹燈當作資產的一部分，任其消逝，被拆的七零八落後，再回頭想振興。