盒馬打價格戰益港人　湧深圳門店掃平價貨：都係香港客有親切感

近來，阿里巴巴旗下的「盒馬」與美國超市品牌「山姆Sam會員店」因為一塊榴槤千層蛋糕，拉開「價格戰」。

繼上海、北京之後，8月21日，盒馬將「價格戰」打到廣州、深圳、武漢等13個城市，並推出「移山價」。在這些城市，消費者可以用盒馬APP或者到盒馬鮮生門店，選擇標有「移山價」的產品，享受極具性價比的優質好貨。

盒馬表示，要發揮「愚公移山的匠人精神」，縮短與世界領先零售企業的差距，為消費者呈現好價好物，為零售市場增添活力。

港人北上消費清單中的必買品、本次價格戰的主角——榴槤千層，在「移山價」的帶動下，市場價一路從128元（人民幣，下同）降至百元以下。

昨日（23日），《香港01》記者走訪深圳皇庭廣場盒馬鮮生門店發現，超市內大部分是正在採購的港人，購物車內堆滿各種生果、蔬菜，尤其低至53.9元的榴槤千層非常搶手。



港人在盒馬生鮮採購

港人北上採購：價格便宜質素高 仲有親切感

一對港人老夫妻一入超市就在冰櫃前選購，他們表示，已多次購買過榴槤千層，這次價格比前幾次來還要便宜。雖然並不了解盒馬與山姆會員店之間的價格戰，不過他們表示，「對消費者好咪好咯，益我啲嘛。」

除榴槤千層外，盒馬「移山價」覆蓋包括水果、肉禽蛋奶、水產、乳品烘焙、酒水飲料等多個品類。港人鍾太給記者看自己「多姿多彩、滿載而歸」的購物車，她說有些牛奶種類香港沒有，而且「呢度好飲同埋呢度平，下邊買4只十幾蚊，呢度就9.9就有3杯」。

鍾太每個月都會回內地好幾次，今次是與朋友相約特意來深圳採購。她表示，來內地採購是「貪得意，貪靚」，而且「你大部分撞到都係香港客，所以呢度有種親切感。」

生肉無法帶回港 無內地支付寶仍不方便

深圳皇庭廣場因臨近福田、皇崗兩個口岸，備受北上消費港人歡迎。據盒馬鮮生工作人員介紹，「開關以後，來的大部分客人，百分之八九十都是香港人。還有一些香港客人會辦會員，一個星期兩三次這樣來採購，買一車子就拉回去。」

已經開辦會員的港人林先生表示，買了會員後，價格會更便宜，但是會員僅可用內地版支付寶埋單，還需多花時間開通。他還表示，有些生肉產品價格划算，但遺憾不能帶回港。對此，店員介紹，店內有廚師可以進行加工，方便港人帶回香港。

盒馬15城門店開啟「移山價」 推動中國零售業自我變革

據了解，上海、北京於7月31日上線「移山價」，8月21日，盒馬「移山價」範圍擴展至杭州、廣州、深圳、佛山、南京、成都、重慶、南昌、長沙、武漢、蘇州、南通、無錫等15城，不同城市的「移山價」產品將呈現一定的區域特色。

盒馬表示，將堅持以用戶需求為核心不斷創新，背靠中國豐富的原產地，連接全球好貨，為消費者呈現好物好價，為零售市場增添活力。

除「移山價」之外，8月以來，盒馬相繼推出新疆水果節、「818大嘴節」等活動，助力消費增長。在剛剛結束的「818大嘴節」中，草原領頭羊法式小切、榴槤千層蛋糕、陽光玫瑰青提、鮮活梭子蟹、新疆法蘭西西梅等最為暢銷。

今年3月，阿里巴巴曾宣布「1+6+N」改革，盒馬啟動上市計劃。而在價格戰開打之初，盒馬CEO侯毅曾在微信朋友圈轉發一篇名為《久違的商戰：山姆盒馬開打》的文章，並配文寫道：「好久沒有開展了，打一仗練練兵，很重要」。而「移山價」開啟後，業界亦將此視為「商超版雙11」，認為將推動中國零售業的自我變革。

「線上+線下」服務模式

近年來，世界領先的零售企業紛紛積極開拓中國市場。不少零售企業也推出了「線下+線上」的服務模式，這種基於中國互聯網發展的創新，也從側面反映出中國零售的發展條件和基礎已經走在了世界前列。

盒馬CEO侯毅表示，從全球範圍看，領先的零售企業往往通過全球供應鏈一體化建設，取消中間環節，從而使得商品採購具備足夠的競爭能力，讓商品價格具有極致性價比能力。盒馬一直在努力，不斷創新和改變，虛心向國際零售業前輩學習。

在他看來，中國零售最終會走出一條具有中國特色，也有國際先進零售經驗的商業模式。「因為我們的經營理念，快速學習和應變能力，盒馬也得到國際同行的認同，或許現在我們還小，但未來一定有趕超的機會。」 侯毅對未來充滿信心。