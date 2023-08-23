深圳羅湖建大型商場　大師安藤忠雄參與設計　距3口岸僅15分車程

中港兩地全面通關後，港人周末北上消費已成熱潮。值得關注的是，深圳即將迎來又一個大型商場——羅湖益田假日廣場，該商場被定位為「多元藝術體驗式購物中心」，於近日啟動全球招商。開幕後從羅湖口岸、文錦渡口岸、蓮塘口岸僅15分鐘車程便可到達。



羅湖益田假日廣場建築面積約12萬平方米。（深圳新聞網）

據「深圳新聞網」報道，羅湖益田假日廣場建築面積約12萬平方米，是總建築面積74萬平米的益田羅湖御龍天地綜合體的商業部分，位於羅湖主幹道愛國路與華麗路的交匯處，與3號地鐵線翠竹站無線接駁。

根據規劃，羅湖益田假日廣場包括10萬平方米的盒子式購物中心、1.3萬平方米的戶外街區，以及8000平方米的藝術獨棟。藝術獨棟由日本建築大師安藤忠雄先生設計，計劃引入了全球第二座郎朗音樂世界學院。

據了解，安藤忠雄曾獲得普利茲克建築獎，是當今世界最活躍、最具影響力的建築大師。羅湖益田假日廣場邀請安藤忠雄，在項目打造深圳首個建築作品——益田樂都。屆時，這裏有獨具特色的空中際會廣場、雙層垂直綠化的「希望之牆」，以及有望成為深圳年輕群體結婚聖地的空中禮堂。作為安藤忠雄在深圳的首個作品，益田樂都也將為項目撬動更多的「年輕流量」。

羅湖益田假日廣場將圍繞「多元藝術體驗式購物中心」定位，打造「國際名品、潮玩運動、人文藝術、饕餮美食、親子樂享」五大業態，以服務於羅湖本地居民、基於周邊學位以及工作在羅湖安家置業的年輕家庭、熱衷潮流熱愛探店的年輕潮人，以及深港融合帶來的香港客群。

羅湖益田假日廣場為全國第二座益田假日廣場。該項目為地鐵上蓋物業，且位於羅湖金三角國際消費中心區輻射圈內，為東門商圈、湖貝商圈、水貝-布心商圈三大商圈交匯地帶，距離羅湖口岸、文錦渡口岸、蓮塘口岸等深港通行口岸車程不到15分鐘，區位優勢明顯。

公開資料顯示，深圳第一座益田假日廣場位於南山區華僑城商圈，毗鄰歡樂谷與世界之窗，是國內首個提出打造「國際體驗式購物中心」的商場，深圳首間Apple store就位於該商場內。據官方披露，該商場2020年銷售額突破40億元人民幣。