深圳夜消費規模翻倍　晚8至10時達高峰　玩樂人群比例居全國首位

深圳夜經濟消費總額，近年來呈現明顯上升趨勢。據美團數據顯示，20至35歲的休閒玩樂人群在深圳佔比達72%，位居全國各城市首位，這亦構建着「不夜之都」、「青年不夜城」的新格局。此外，在即將到來的9月，深圳將不再全面禁止路邊攤，屆時夜經濟人氣將更上一層樓。



據「深圳發布」消息，深圳夜間消費總額，近年來呈現較為明顯的上升趨勢，尤其是晚10點之後的深夜消費規模，位居全國前列。以休閒玩樂行業為例，晚8點至晚10點是深圳夜間消費的小高峰。

據美團數據顯示，今年以來，深圳地區商場交易規模全國第一、KTV商家數全國第一、健身中心交易規模全國第二，夜間休閒玩樂消費規模全國第四，按年均翻倍增長；今年7至8月，深圳夜間運動健身的訂單規模按年增長150%，其中球類運動的訂單量增幅近350%。

而作為夜經濟的重要載體，深圳各大商圈亦不斷推陳出新，為商家帶來更多創收機會。舉例來說，位於龍崗區的星河WORLD·COCO Park的戶外廣場，日前迎來「美團潮流夜生活市集」，深圳本地的室內動物園、健身中心、Livehouse等商家，陸續在創意市集中「夜間營業」，帶來多項潮流玩樂體驗項目。

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國家統計局8月首次發布服務零售額數據，顯示今年1至7月，服務零售額按年增長20.3%。夜經濟已成為城市經濟的重要組成部分，更是衡量一座城市經濟繁榮程度的「晴雨表」。那麼，深圳的夜間服務消費水平，為何能在全國脫穎而出？

事實上，除了深圳天然具備休閒玩樂業態的發展基因，年輕人以及年輕的消費力，亦成為夜經濟增長的主要原因。據美團數據顯示，深圳休閒玩樂的消費群體多為20至35歲的年輕人，佔比達72%，該比例領先全國各大城市。

而年輕人的生活方式，亦給豐富、多元的服務零售業態提供了厚植深圳的土壤。目前，深圳擁有過百間大型或連鎖的密室品牌，還有街邊的特色小店都可以吸引年輕的消費客群。

值得一提的是，路邊攤一直被視為「煙火氣」的象徵以及夜經濟重要組成部分，深圳市今年5月修訂《市容和環境衛生管理條例》，當中不再全面禁止路邊攤，擬允許街道辦根據方便群眾、佈局合理、監管有序的原則劃定攤檔經營場所稱，新規即將於今年9月1日實施。有分析認為，深圳的夜經濟人氣將更上一層樓。