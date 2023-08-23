重慶4歲女遭猥褻疑犯竟獲准保釋　母親實名舉報官員包庇罪犯

重慶江津一名4歲女童慘遭母親男友謝某猥褻，其母劉女士發現後報警求助，檢察院卻以女童表達不清，證據不足為由，批准疑犯取保候審（保釋）。

劉女士懷疑有官員干預案件，於是在網上實名舉報。她昨日（22日）收到移送審查起訴告知書，內容為警方認為證據確實充分，該案已移送至檢察院依法起訴。謝某目前已被批捕。



劉女士離婚並育有4歲幼女，2021年3月，她經人介紹認識在重慶江津區做生意的42歲男子謝某，交往期間，謝某帶她認識了家人，女兒也叫謝某作「爸爸」。

今年6月24日晚，劉女士與女兒洗澡時發現她身體有異常，但她不願意傾訴。翌日，女童在幼兒園老師的開導下，表示「爸爸」對她動了手腳。

劉女士提供的江津區中心醫院門診病歷顯示，6月25日晚，幼童疑似被猥褻，要求做婦科查體。經醫生檢查，發現幼童「處女膜邊緣12點鐘方向見粘膜完整性受損」，並建議警方協助處理。

門診病歷顯示，幼童「處女膜邊緣12點鐘方向見粘膜完整性受損」。（影片截圖）

劉女士隨即報警求助。江津警方接報後展開調查，並於6月26日凌晨拘捕謝某。警方出具的案件立案情況告知書顯示，劉女士女兒被猥褻一案，符合刑事案件立案標準，現已立為刑事案件偵辦。

8月2日，警方通知劉女士帶女兒再次錄口供，但檢察院以女兒表達不清，證據不足為由，對謝某取保候審，謝某總共被刑拘30多天。

此後，劉女士持身份證在網上實名舉報稱，謝某的親姐夫張某是當地官員，正在干涉案件。實名舉報後，張某所在單位回應稱，已有相關人員在調查處理此事。

劉女士昨日已收到移送審查起訴告知書。告知書上顯示，謝某猥褻兒童一案，江津警方認為犯罪事實清楚，證據確實充分，符合移送審查起訴標準，現將該案移送至江津區人民檢察院依法起訴，告知書落款時間為8月19日。

網民睇法：

如果不是劉女士網上實名舉報，把事情擴大化，張姓畜生就逃脫法律制裁了！



他Ｘ的四歲的孩子怎麼表達清楚，你來來來告訴我！



才四歲的小孩，你說表達不充分就是不充分，哎



這個姐夫也夠膽大的，臉皮夠厚的，這種事竟敢幫忙，建議陪小舅子一起進桔子吧



建議槍斃



這算猥褻？不是強姦？



才四歲的小朋友，禽獸不如。

