內蒙古駕校教練伸咸豬手猥褻女學員　爆料者：女孩不敢吱聲任他摸

內蒙古有駕駛學校教練被揭發猥褻女學員長達9分鐘。

爆料者稱，教練暗示女學員上次考試不合格，是因為沒讓教練摸手摸腳，「這次他就主動上手去摸了，這女孩也不敢吱聲，就任他去摸」。



拍片者杜先生稱，在科目三訓練時，一名50多歲的教練伸出咸豬手猥褻女學員長達9分鐘。影片顯示，教練長期將左手放在女學員的大腿上，不時又會摸女學員放在手動變速器（棍波）上的手，更威脅稱「再走快小心我陷你」。

他表示，當時自己去熟悉考試場地，教練一上車就問女學員「（上次）你是沒過吧？上次考試掛科了吧？」，女學員則回應「是」，教練隨即稱「你看看上次考試，教練摸摸你手，摸摸你腿，你也不讓，這回讓摸了不？」。

杜先生稱，女學員聽到後立即沉默無言，「整個臉都是通紅的，他（教練）就可以上下其手去摸，這女孩也不敢吱聲，就任他去摸」。

8月2日，涉事考試場地方圓順達駕校負責人徐先生稱，很多小型駕駛學校因為沒有考場，會到其駕駛學校考試，經核實了解，片中男子並非該校教練，是順達駕校的教練。順達駕校負責人回應稱，已將涉事教練開除。

網民睇法：

真不知道這老頭對多少女孩下手了



我真無法理解巴結駕校教練的，送吃的送煙的，跟教練調情的，請教練吃飯的。



教練肯定是慣犯了，該拘留就拘留了



這個可以拘留了



這可以告他猥褻罪了吧



我以前學車時也見到教練摸了女學員屁股



這段時間學車大都是準大學生，報警處置，決不容忍姑息

