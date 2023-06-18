《熔爐》現實版｜特殊學校校長頻性侵殘障女生　僅判3年半惹眾怒

韓國電影《熔爐》講述韓國霧津一間聽障學校，發生了師長性侵學生的事件。在湖北省隨縣博愛特殊學校內，亦不幸地發生了同類事件。

《新京報》報道，在網上頗有「善名」的校長劉愛業，在長達4年的時間內，頻繁地在辦公室猥褻甚至是強姦多名殘障女孩。

2022年，劉愛業因犯強制猥褻罪獲刑3年半，但因強姦等其他指控無證人或證據，法官拒絕以強姦、強制猥褻等數罪併罰。

相關報道引起關注。6月17日，隨縣人民法院回應，表示高度重視此案相關信息，已第一時間成立工作專班進行全案審查。



涉事學校坐落於安居鎮徐家嘴村，由村辦小學改建而成，學校面積不大，有110個學生，年齡介乎6歲至30多歲，他們殘疾程度不一，相當一部分存在智力障礙。

湖北省隨縣博愛特殊學校。（新京報）

劉愛業的惡行由該校的17歲視障學生陳思思揭發。陳思思自幼患先天性眼疾，2007年，其堂兄陳均了解到隨縣有一所特殊教育學校，該校在網上口碑頗佳，劉愛業的事蹟曾多次被主流媒體報道，這些故事將劉愛業塑造成一位極具愛心的慈善人士。

劉愛業因犯強制猥褻罪獲刑3年半。（九派新聞）

2022年五一假期後，陳思思向堂兄透露自己被校長「摸了」。陳均得悉後非常震驚，特意請假趕回老家，更教堂妹用錄音手錶取證。2022年5月17日，陳思思在堂兄協助下報警，雖然因操作失誤未能錄下關鍵證據，但經隨州市公安局司法鑑定中心鑑定，送檢的「陳思思胸罩」左側內面布料中檢出混合基因型，包含劉愛業、陳思思的DNA分型，徹底坐實了劉愛業的猥褻事實。

錄口供時，陳思思提到曾被校長摸胸，還多次在校長辦公室、被汽車載到外面強姦。警方曾帶她做婦科檢查，顯示陰道瓣有裂傷，但因報警當天並無發生強姦行為，最終未能從陰道提取到劉愛業的DNA。

報警後，陳思思想起有智力障礙的同學周曉若曾被校長單獨叫去辦公室，她才意識到自己可能不是唯一的受害者。詢問之下，周曉若表示曾被校長摸過，更目睹同樣有智力殘疾的同學張陽陽，被劉愛業抱在懷內摸胸。

37歲患有智力障礙的學生曾志透露，他在音樂教室上課時，曾聽到隔壁的校長辦公室傳來周曉若的哭喊聲，但和所有人一樣，他也不知道牆的另一邊到底發生過什麼事。

根據一審刑事判決書，隨縣人民法院審理查明，2018年9月至2022年5月期間，劉愛業多次在校長辦公室及學生寢室撫摸、揉捏未成年學生陳思思（2004年生，盲人）的胸部及乳房。 2021年下半年，劉愛業在校長辦公室撫摸未成年學生周曉若（女，2005年生，智力殘疾）及張陽陽（女，2006年生，智力殘疾）的胸部。

2022年12月，劉愛業獲刑3年半，並禁止從事密切接觸未成年人的工作。由於強姦等其他指控無證人或證據，法官拒絕以強姦、強制猥褻等數罪併罰。

在劉愛業被捕後，學校以放暑假的名義解散全校學生，但學校關門後，大多數學生沒有去處，終日在家。

案件揭發後，校園被轉租給一家工廠，尚未正式裝修，但曾經的女生宿舍已夷為平地，校園內遍地瓦礫、雜草叢生。企查查、天眼查顯示，學校登記證書早在2019年6月30日到期。

5月22日，隨縣教育局行政審批科負責人表示，該校存在辦學不規範的情況，已被吊銷辦學許可證。隨縣還有一所公辦特殊教育學校——隨縣特校，滿足入學條件的博愛特校學生，可以聯繫教育局轉校。