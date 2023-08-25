湖南千萬富翁被兒子送精神病院後自殺　生前稱自己正常卻被迫用藥

湖南張家界市近日傳出一名羅姓千萬富翁與兒子爭執後，被兒子送至精神病院的消息，引發關注。周五（25日），羅男被證實已於精神病院自殺身亡。其生前曾寫下一篇申訴書給家屬，稱自己沒有精神病，但涉事醫院不顧其精神狀態正常的事實，控制其自由，強行為其用藥，令他十分憤怒。



事主為62歲的羅文忠，他去年10月被查出「腦膠質瘤」，同月接受全麻下行左側額葉佔位切除術。今年5月25日，羅召集兒子、兒媳、女兒、女婿開了一個家庭會議，但不歡而散。據報他們一家是出現房產糾紛。

翌日，羅文忠自行報警後在家中打砸。警員到場時，羅文忠的兒子聯繫張家界市精神病醫院收治父親。6月2日，羅被轉到湖南省第二人民醫院繼續治療，主要診斷結果第一為「腦器質性精神障礙」，第二為「大腦神經膠質瘤並術後」。

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羅文忠在精神病院至少住了70天，7月19日，他寫下一篇申訴書給到院的家屬，稱自己沒有精神病，但湖南省第二人民醫院偏聽偏信，完全不顧其精神狀態正常的事實，控制其自由，強行為其用藥，致其身心大受損傷，他對此十分憤怒，並要求有關部門及時制止該院的不合法收治行為；如有需要，他請求上級有關部門對其所謂的病情進行鑑定。

據羅文忠的妹妹透露，其實醫院曾多次要求羅文忠的兒子將羅文忠接走，但直到8月14日最後通牒，他才終於將父親接走，隨即藏了起來，下落不明。

據了解，8月14日，羅文忠被兒女送往長沙一家醫院治療。20日，羅的兒子在抖音平音就事件解釋。就父親是否為精神病人、是否具有民事行為能力一事，他們已向法院提起申請，獲張家界市永定區人民法院受理，案件進入訴前鑑定程序。

然而據長沙市岳麓區含浦派出所周五消息，羅文忠已於8月23日中午於精神病院廁所自縊身亡。目前，警方已排除他殺，稱若要屍檢，需由死者直系親屬提出。