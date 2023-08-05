酒店女員工遭精神病住客刀殺　死者母：遺體全是血，被刺50多處

湖南邵陽一間酒店發生斬人案，33歲的前台女員工遭素不相識的27歲男兇手連捅多刀後不治身亡。警方調查證實，兇手為精神病患者，持有二級精神病殘疾證。酒店方面則提出向死者家屬賠償16萬元（人民幣，下同），雙方仍未協商成功。目前，警方尚未偵破該案。



33歲的李思雨，是今天連鎖酒店邵陽汽車東站店前台員工，她自去年離婚後，便帶着5歲兒子在娘家生活。慘案發生於7月19日早6時許，正在酒店前台值班的李思雨，突遭男性住客持生果刀捅殺。

李思雨的母親唐女士介紹，閉路電視畫面顯示，當時女兒正在前台整理票據，一名男性住客下樓後，沒說一句話，直接衝入前台用刀刺向了她，女兒曾大聲呼救並試圖逃跑惟未有成功。

唐女士續指，兇手行兇十幾分鐘後，在二樓的酒店經理曾經理聞訊趕來，立即與兇手激烈搏鬥。曾經理說，自己第一時間努力搶下了兇手的生果刀，搏鬥過程中雙方均有負傷，但兇手的目標就是李思雨，很快拿出了第二把刀，轉頭繼續捅殺李思雨，「（李思雨）脖子上靜脈一刀。」

隨後，兇手被趕到的警方帶走。急救人員抵達後亦在現場搶救了十幾分鐘，惟李思雨因流血過多失去生命體徵，最終宣告不治。唐女士翌日才在當地殯儀館看到女兒的遺體，「女兒全身是血，身上被刺多達五十多處。」

唐女士說，事發至今不僅沒見過兇手的任何親屬，亦未有接到對方的電話，所有訊息均是從警方處獲取。另一方面，她也難以置信，酒店未有聘請保安，「雖然經理事後趕來，但這樣明顯的安全漏洞，導致女兒被襲擊時毫無招架之力，沒有爭取到逃生的機會。」

酒店方面提出的賠償方案，是為李思雨購買的意外人身傷害保險，大約有10萬元的賠償款，再加6萬元的精神撫慰金，一起賠償家屬16萬元，但雙方仍未協商成功。