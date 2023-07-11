28歲女遭高空擲磚砸亡　疑犯或有精神病　目擊者歎：行多步就沒事

一名28歲女子在吉林長春逛夜市時，不幸遭高空擲下的磚頭砸中身亡。當地警方事後拘捕一名20歲男疑犯，他疑似患有精神疾病，事發前就曾多次高空擲物，目前正等待精神鑑定結果。



據《紅星新聞》報道，今年28歲的婁女士，大學畢業後留在北京一間國企從事法務工作，她6月22日從北京到長春看望高中同學，當晚10時半左右，在紅旗街萬達廣場夜市小吃街買東西時，遭從天而降的磚頭砸中。

有目擊者介紹，當時共有三塊磚頭從天而降，一塊落在婁女士右後方、一塊落在婁女士左後方、另一塊則落到她額頭上。現場畫面顯示，婁女士倒在一間燒烤攤檔前，面朝下趴在地面一動不動，頭部流出大灘血迹。

攤檔老闆小王亦心有餘悸，「就差半步，如果她要是不回頭的話，也許就砸不到她了，當時磚頭砸下來的時候我們都在走，她也在走，但是她就慢了那半步，回頭看了一下，就沒躲開。」

小王續指，這並非當日首次發生高空擲物事件，事發前一兩個小時內，還發生了兩次同樣的事件，「之前有兩次，但是沒砸到人，扔的是磚頭和飲料瓶，然後有人報了兩次警，警察也來現場出過警。」

不幸的是，婁女士在送院搶救途中就已不治身亡。警方事後拘捕一名20多歲的江西男子，他事發前十幾日才到達長春，在萬達廣場公寓租住日租房，值得注意的是，他曾於6月17日從高空擲下罐裝可樂。目前，疑犯的母親聲稱疑犯患有精神疾病，正在等待精神病鑑定結果。

婁女士的姐姐事發後，曾到疑犯公寓內探查，發現這幢33層高的公寓在30樓往上的樓道內堆放了很多磚頭、瓷磚，「（這些）就直接給了犯罪人員工具，讓他能隨便到天台上往下扔，給行兇提供了條件，物業公司和我說這些是住戶裝修的材料，並且他們說自己沒有責任，讓我走法律途徑。」

婁女士的姐姐表示，短時間內屢次發生高空擲物事件之後，物業公司方面並沒有盡到防範提醒群眾和遊客的義務，她會繼續追究責任。

據了解，最高人民法院2019年11月印發《關於依法妥善審理高空拋物、墜物案件的意見》，明確對於故意高空擲物者，根據具體情形按照以危險方法危害公共安全罪、故意傷害罪或故意殺人罪論處，同時明確了物業服務企業責任。

2021年3月1日，高空擲物罪正式入刑，《刑法》將高空擲物罪列入「妨害社會管理秩序罪」項下的一個獨立罪名。法條規定，從建築物或者其他高空拋擲物品，情節嚴重的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，併處或者單處罰金。有前款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。