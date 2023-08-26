女子緬北詐騙園區脫逃回國　自立門戶拉男友詐騙洗錢豪賺47萬人仔

內媒報道，日前有一名蘇姓女子到緬北淘金，不料到達即被洗錢公司控制，時常遭到毆打。歷時兩年，今年4月終於還清「債務」回國後，她竟自立門戶，充當起緬北「老東家」的下線，還拉著自己的男友自立門戶洗錢。



事件經報道後引發內地網民熱議，有網民批評「與惡龍纏鬥，自己也成了惡龍」，亦有網民要求以後從緬北涉詐騙脫逃人員，「應該永遠不允許他們在國內開立公司。」



近日，武漢洪山警方對一起涉案價值達47.6萬元的電信詐騙案件進行深挖，輾轉山西、福建、雲南多地，搗毀了一條在境內為電詐犯罪提供洗錢服務的「產業鏈條」，依法刑拘8人，追回8萬元現金贓款、200克黃金以及市場價近30萬元的比特幣和大量的電話卡。

其中落網的嫌疑人中，「組織者」33歲的蘇姓女子曾在緬北被當地洗錢公司「壓榨」工作2年，回國後「自立門戶」重操舊業。

從受害者到加害者 女子「自立門戶」洗錢在邊境落網

2021年3月，蘇某在網上找工作時，看見了一則「在緬甸做客服月入3到5萬元」的廣告。蘇某立即與對方取得聯絡，並在其幫助下來到緬甸。然而，蘇某入職後立即失去了人身自由。因為這是一家為電信詐騙提供洗錢服務的公司，不僅不給工資，還經常辱罵員工，如果員工不聽話，還會一兩天不給飯吃。

兩年來，蘇某成為該公司重要的業務員，每洗出一筆錢，可獲得8.5%的報酬，但如果銀行卡被凍結，老闆就會讓蘇某承擔損失。因此在這兩年間，蘇某並沒有賺到錢，大部分收入被用來給老闆「還債」。

今年4月，蘇某將「債務」還清後，黯然回國。但她並沒有停止犯罪，而是「自立門戶」接單營運，成為了「老東家」在國內的重要據點。她還將男友彭某發展成下線，充當「料商」（販賣資料的人），負責將洗錢團隊提供的銀行卡號碼發給詐騙公司，此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當地兌換成虛擬貨幣。

目前，武漢洪山警方已查明該團夥近三月間幫助境外詐騙公司取現數百萬元，涉案人員全部被刑事拘留，案件正在進一步深挖之中。

受害者分享遭騙過程

遭到蘇姓女子成立的詐騙集團詐騙的郭先生家住武漢市，他回憶，5月接到一通陌生來電，對方自稱是支付平台的工作人員，稱郭先生當年註冊時使用的是學生身份，現在需要改為成人帳戶，以免影響使用。

郭先生信以為真，登錄對方提供的網址驗證「徵信報告」，由於「徵信不達標」，對方要求郭先生將存款轉入「安全帳戶」，「待排查完畢後原路退還」。

郭先生將36.5萬元存款轉入後，對方稱還需要排查借款平台。急於取回存款的郭先生又按照對方提示，在借款平台上借款11.1萬元，轉入另一個「清算帳戶」。直到被騙子拉黑後，郭先生才意識到自己被騙了。此時，47.6萬餘元已落入騙子口袋。

經由武漢市公安局反詐中心對資金流進行深度研判，逮捕了嫌疑人張某，5月24日，張某在山西晉城落網。

詐騙者：拿銀行卡借人一次賺1.2萬元

涉嫌詐騙的張某透露，自己今年30歲，山西晉城人，在內蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5月初，他經人介紹，得知將銀行卡借給他人刷流水，一張卡一天能獲得3000元的報酬。

由於缺錢，張某幻想自己4張卡每天可以帶來1.2萬元的收入，如果連著做10天，就能得到12萬，便下定決心放手一搏，於是，張某從鄂爾多斯出發前往福建泉州，開始了自己的「詐騙」之旅。

5月13日，張某抵達福建省泉州市安溪縣，被人騎摩托接到一個居民區的出租屋內，將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方，並配合掃臉識別驗證。次日，對方帶著張某前往當地多家銀行，取出現金12.6萬元。

兩名電信詐騙犯在仰光國際機場由緬甸警方移交給中國警方工作組押解回國。（中國駐緬甸大使館）

收到1.2萬元酬金後，張某還沉浸在喜悅之中，渾然不知自己已經沒有了利用價值。沒過多久，其4張銀行卡均被凍結後，對方向張某歸還了銀行卡、手機和證件，讓其自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家，經查詢銀行流水，4張銀行卡過賬近百萬元。

最終警方循線找到，負責操縱轉賬、取款的「頭目」張某銀。警方調查發現，集團透過下列過程騙財洗錢：第一步先將受害人的錢就騙進集團成員的銀行卡，再由頭目指揮他們將銀行卡在多個平台購買黃金，由頭目統一收貨，最後再將黃金賣出所得轉入組織者蘇姓女子提供的銀行卡，贓款自此洗白。