《孤注一擲》原型柬埔寨墜亡3年遺體寫有「冤枉」　家屬苦待真相

中國首部反詐電影《孤注一擲》熱映，據「貓眼專業版」數據顯示，從8月5日點映至今，該片一直蟬聯每日票房榜第一，目前總票房已突破30億元人民幣，進入中國影史前20名。近日，內媒對話《孤注一擲》原型人物母親，她表示，兒子已在柬埔寨墜亡三年多，但仍未走出陰影，希望尋找真相。她又希望年輕人擦亮眼睛，不要再被「高薪暴富」誘惑。



《孤注一擲》講述了主角被「高薪」吸引，出國淘金，卻落入境外詐騙工廠陷阱，取材自上萬真實案例。而余娟的兒子周余杰，正是故事的原型人物之一，據《紅星新聞》報道，2019年11月27日，他在柬埔寨西哈努克港中國城內的高樓墜亡，年僅18歲，屍體上還寫有「被害、冤枉」四個字。

「大家好，我是《孤注一擲》這部影片的原型母親」，8月24日凌晨，在四川宜賓珙縣底洞鎮普新村，喪子的余娟難掩悲痛，更新了這條朋友圈。雖然距今已三年零九個月，但余娟仍記憶猶新。出事當晚，兩名珙縣底洞鎮的年輕人趕到她家告知周余杰出事的消息，之後余娟馬上緊急辦理了護照，與丈夫周洪趕到柬埔寨。

喪子的余娟至今仍難掩悲痛。（紅星新聞）

飛機降落金邊後，前來接機的是另兩名珙縣底洞的年輕人，雖然對他們身份有所懷疑，但人生路不熟下，他們也只能順從，之後被帶到金邊一間有武裝保衛的豪華酒店入住，房價達700美元。不過余娟憶述，在柬埔寨協助他們處理後事的珙縣老鄉及翻譯，更像是在控制他們，對方甚至拿走了她的手機，還轉走了她的錢，並以她的名義與外界交流。

由於事發地西港情況復雜，余娟一行被告知不要去中國城，而周余杰的屍體已被運到金邊。當地警方稱，周是死於「墜樓自殺」。余娟的堂弟是唯一去了西港的親屬，據他稱，周余杰所在公司位於一棟5層建築內，約有10來個員工，包括翻譯。建築的5樓是辦公區，而周余杰是在4樓的宿舍區墜樓。

周余杰生前照。（紅星新聞）

通過多方努力，余娟及周洪終於在法醫檢查的時候看到了兒子。據介紹，當時周余杰身上明顯的刀傷，右手手腕斷了，身體捱過打，被腳踹過，腳上還有泥，這說明他死前曾試圖逃跑，而唯一一處可能的致命傷，是下頷骨靠近脖子處的一個大傷口。而令眾人震驚的一幕，是當法醫解開周的牛仔褲時，發現屍體左腿內側，用水性筆寫了「被害」、「冤枉」，且經余娟和周洪辨別，認定這四個字確為周余杰筆跡。

「他的屍體滿身都是證據」，余娟一家難以接受警方「墜樓自殺」的結論，並把情況反映給對方，但卻沒有起到什麼作用，警方還是認為堅持原本的結論。

家屬苦待真相。（紅星新聞）

之後，余娟想把兒子的遺體運回國內，但臨行前被當地阻止，只能帶回骨灰，且大量骨灰火化後遭工作人員潑水沖走，只有剩餘的一部分被裝回來，「我就在心底答應一定帶他回家，結果還是沒有實現，感覺挺對不起他」。

而事發半年後，曾在柬埔寨「協助」處理周余杰後事的兩名年輕人也回到底洞鎮。當時余娟曾找他們理論，要求他們償還在金邊被轉走的錢，最後獲其中一人還了6000元人民幣。然而，對於周余杰的死因，則依然沒有一個結果。直到如今，余娟和周洪都不相信兒子會自殺。

周余杰被安葬在離家不遠的半山腰上。（紅星新聞）

現時，周余杰被安葬在離家不遠的半山腰上，墳後還栽種了五株數米高、別具意義的刺楸。余娟表示，緊緊靠在一起的兩株是她和大兒子周余杰，另外三株則是周余杰的父親、弟弟和妹妹，「這五株刺楸象徵我們一家五口」。

日前，中泰緬老四國警方啟動合作打擊賭詐集團專項聯合行動，令兩老看到新的希望。他們期待當地警方能重啟調查，還家屬一個真相。余娟和丈夫又希望年輕人擦亮眼睛，不要再被「高薪暴富」誘惑受騙，成為下一個境外電信網絡詐騙的受害者。