日本排污｜內地民眾「趁安全趕緊吃」　有日式餐廳改口稱在做粵菜

日本啟動福島第一核電站核廢水排海，中國海關總署宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。消息一出，內地不少民眾以「趁安全趕緊吃」的心態赴日式餐廳用膳，多家日式餐廳大排長龍。超市賣場內的日本生鮮水產品也突然熱銷。



不少網友表示，24日上海多家日式餐廳大排長龍，平均等位時間都在一個小時左右。（網絡圖片）

綜合內媒《澎湃新聞》、《第一財經》等報道指，有不少網友表示，昨天（24日）上海多家日式餐廳大排長龍，平均等位時間都在一個小時左右。

有日式餐廳工作人員表示，客流量確實遠超平時。不少等位的顧客表示，自己因日本排放核廢水的新聞特意前來，趁海鮮還安全時再過過嘴癮，還有堂食客人在用餐後打包多份生魚片離開。有餐飲業界人士透露，昨天到日式餐廳點刺身尤其是三文魚和金槍魚的客人比平時多一倍。

不少網友調侃表示，「趕緊吃，之後就是日料店寒冬」。

海關總署叫停進口日本水產品的消息一出，超市內凍品海鮮的銷售量大增。（《第一財經》）

報道又指，昨天海關總署叫停進口日本水產品的消息一出，超市內凍品海鮮的銷售量大增。一家連鎖超市的相關負責人表示，「主要集中在凍三文魚、凍銀鱈魚和凍蝦仁，昨天一天的銷售量相當於平時一周的數據」。

日式餐廳品牌「小林刺身」發布的海報稱，該門店的多種海產均來自日本以外的地方。（《第一財經》）

在海關總署叫停進口日本水產品後，內地各大消費類企業做出了快速的反應。日式餐廳接二連三地發布公告表示，門店的食材並非來自於日本。日式餐廳品牌「小林刺身」發布的海報稱，該門店的北極貝和牡丹蝦來自加拿大、甜蝦來自俄羅斯、三文魚來自挪威、金槍魚來自澳洲、海膽和貝柱來自大連。

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日式餐廳改口稱在做粵菜

《中國基金報》報道指，在廣州很受歡迎的日式餐廳「摩打食堂」甚至發公告稱，表示自己其實是做粵菜的，然後把公眾號簡介改成了「最近是粵菜」。

摩打食堂又發布公告表示，即日起停用所有日本原材料，又公開各種食材的原產地。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施