再有台灣便利店員請客人戴口罩遇襲　遭玻璃樽爆頭狂毆斷6根肋骨

我弟弟在超商（便利店）上大夜班。10月22號凌晨上班時，他—如往常提醒入店顧客進門未帶口罩。只是提醒一位顧客戴口罩，卻引發顧客情緒激動咆哮，並持玻璃瓶毆打他。



文：Yx Cxxx Chen（發表於爆料公社）

整個過程弟弟不斷跟對方道歉，並且完全沒還手，身邊同事也努力想拉開對方，但對方依然不停毆打施暴，弟弟最後撐不住倒地昏迷，人都昏倒無意識了，對方還不肯罷休，繼續猛踹昏迷躺在地上的弟弟頭及胸，導致頭部撕裂傷，一處五公分一處八公分、眼窩邊破碎與左側肋骨骨折六根，並合併血胸與腦震盪的現象，目前還在醫院治療中。

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事發當天，我們家屬接到電話馬上趕去醫院與警察局去了解狀況，當我們進到警局後就被帶到外面門口，說打人的那個人喝醉了，等他清醒後會通知家人接回去，等弟弟身體狀況好了6個月內都可以來對這個人提出傷害告訴。我們有詢問說如果我們請律師來代替他提告可以嗎？因為警員說要當事者到現場才可以提吿，警員說可以，但是我八點就下班了，如果你要請律師帶委任狀來的話，請在我上班的時間再過來比較好。

因為當下也無法知道打人的那個人是誰？叫什麼名字？家住哪裡？要如何聯繫？只能難過的離開派出所，當我們回頭離開的時候覺得好無助！等我騎車到醫院的時候，又接到警員打電話來說會有另一個警員到醫院來幫弟弟做筆錄，這時我們才知道打人的那個人名字。

事情發生到現在經過了四天，我們家屬都沒有看到對方來醫院跟弟弟道歉，警方那裡也說有偵辦了，但目前都沒有後續的消息。目前我們只知道打人的名字，其他都不知道，有點怕事情最後會不了了之或者輕判。想到被害者無辜躺在醫院，施暴者卻神隱彷彿事情沒發生過，實在太可惡了！想請教大家我們該怎麼辦呢？心痛弟弟又無助的家屬。

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