街頭MMA｜上海女狂毆司機 抄長櫈連環扑頭 高呼：我男友是公安
撰文：中天新聞網
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當街發酒瘋也就算了，竟還動手打人！
上海街頭日前上演一齣「MMA」全武行，一名女子酒後疑與代駕司機發生口角，除了拳打腳踢，更抄起路旁長凳往對方身上猛砸，甚至聲稱其男友是上海公安：「誰敢動我一根頭髮！」
囂張行為引發眾怒，據悉該名女子已被刑事拘留，其男友亦非警員。
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網傳影片中，該名長髮女子十分猖狂，一邊辱駡，一邊毆打代駕司機，捱打司機瑟縮坐在地上，不斷哀求女子不要打人。
沒想到，女子愈發囂張，隨後還拿起商鋪門口長凳，砸向代駕司機頭部，女子一時重心不穩摔倒，站起來後繼續暴打司機，更連續兩次用長凳持續擊打司機頭部。
圍觀群眾稱，該女子還打了另一名勸架的代駕司機，並聲稱自己男友（亦有指她後來說是「丈夫」）是上海公安局的，家中有5套房，並叫囂「誰敢動我一根頭髮」。
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據《上游新聞》報道，記者從上海警方了解到，事情發生在3月14日，當天6時許普陀公安接報警稱，膠州路某商鋪門口有人被打。
民警到場處置後調查核實到，打人的41歲宋姓女子醉酒後與代駕司機姜某發生口角，後用長凳砸擊、踢踹等方式，對姜某及另一名勸架的代駕司機龐某實施毆打，造成兩人不同程度受傷，其間宋某還謊稱其男友為公安民警。經醫治，兩名傷者無大礙。
目前，宋女因涉嫌尋釁滋事罪已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
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