遊客參觀「龍門石窟」卻發現是山寨版　為花上千萬打造之仿製雕像

河南洛陽周一（28日）有博主發圖稱，其到了「龍門石窟」旅遊但感覺不對勁，像是玩了個假的景點。結果果不其然，該「龍門石窟」被當地人揭發是一廢棄的遊樂園。對此，遊樂園老闆表示，他曾花上千萬打造這些雕塑，現時已停業。



據照片顯示，該雕塑景點已長草，一座大佛石像位於台階上方，兩座較小的石像則在其左右，而石壁上也刻有花紋和圖案，猶如縮小版龍門石窟。該博主又稱，該「龍門石窟」位於洛陽澗西區徐家營街道一巨大的摩天輪下面，原是一處遊樂場，內部有盤古開天、大禹治水、人傑地靈、西遊記、鐘乳石等十幾個主題的雕塑群，另有仿製有龍門石窟的奉先寺和佛像等。

對此，不少河南當地人紛紛「打假」，稱這是仿製的，就是個廢棄的遊樂場。一名市民亦透露，這些雕塑已存在多年，當時是要建一個比較大的遊樂園，但後來突然停工，原因不明。

而洛陽澗西區文旅局工作人員證實該處曾是一遊樂園，已停業，內部確有仿製的龍門石窟雕像，但數量極少，現已荒廢。徐家營街道辦亦表示，遊樂場所內部確有一些仿製的雕塑，現時大門被鎖，遊客可能是從其他地方進入。

至於遊樂園老闆則回應指，不方便透露停業的具體原因，至於雕塑已存在多年，是當初花了上千萬打造的，現時遊客可以免費自行進入參觀。