遊客吐魯番沙漠下山　頭髮突然豎立如刺猬　專家：警惕被閃電擊中

近日，內地有一群遊客在新疆吐魯番沙漠下山時，頭髮突然非正常豎立。專家指，出現這種現象的原因是遊客頭頂的雲已經帶電，如不及時躲避，將有被閃電擊中風險。



據《新京報》報道，今日（15日），在新疆吐魯番盆地的沙漠，一群遊客結伴下山時，有幾名女遊客的頭髮突然豎立，高高飄起，向四周散開。

對此，專家解釋，該現象的原理是人頭頂的雲已經帶電，此時人就像一個尖端，頭頂上的電場畸變非常厲害，從而產生靜電感應。

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專家表示，出現如圖所示情況的時候，說明人頭頂的雷暴雲已經比較厲害，很有可能發生閃電，有被閃電擊中的風險。在較為空曠的草原和沙漠，人容易成為「尖端」。雷暴雲是發展到一定強度後產生雷暴的積雨雲，上部分帶有正電荷，中下部分帶有負電荷。

專家提醒，如果在野外遇到雷暴天氣，應該盡快找到地勢較低的地方，雙腳併攏蹲下，腳不能跨開，也不要走和跑，以免觸發跨步電壓。若附近有車輛停放，也可進入車內躲避。

網民點睇：

雷公發起位置共享



把頭扎進沙子裏



比較危險的事兒，但我還是想笑，能不能？



如果是光頭，閣下又該如何應對



都豎成這樣了，雷公的錘子已經舉過頭頂了！



天線寶寶



漲知識了

