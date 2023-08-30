打碎四肢、灌屎水、濃硫酸淋下體　廣東一村疑設｢平安令｣懲偷竊者

廣東茂名一個村莊疑似設置「平安令」，稱將打碎偷竊者四肢兼灌屎水等。當地村委會回應表示，該規定是村民自行設立，會進行反映和處理。



廣東茂名一個村莊疑似設置「平安令」，稱將打碎偷竊者四肢兼灌屎水等。（大象新聞）

事件發生於茂名市梅坡村，「平安令」設立在路邊，上面寫到，「對入村偷狗、盜竊、行騙詐騙者，抓到一律打碎四肢，灌屎水兼用濃硫酸淋X（下體）！決不手軟！！！歡迎親身體驗！」

網傳圖片顯示，「平安令」由梅坡村平安聯發布警示。上述內容亦引起不少網民熱議，有人認為暴力行為不應存在於社會當中，亦有人表示理解和支持，認為這能夠保護居民的生命財產安全。

網民點睇：

「爭議點在哪？很好的警示作用啊。」

「難道不應該嗎？沒把綁架人口的人販子寫進去，堅決差評！」

「這個還是值得推廣的，現在農村都是些老人，連老人的錢都騙還不該打嗎。」

「雖然不太文明，但是更有效啊，文明禮貌都是給講文明禮貌的人用的。」

「只要當場抓住，並且沒有冤枉他人的情況下，我是支持這個做法全國推行的。」



對此，梅坡村委會工作人員回應稱，「平安令」並非村委會設立，而是由個別村民私自設立，後續會進行反映和處理。「村裏大多是老年人居住，以前也曾發生過盜竊和詐騙等不法行為。」