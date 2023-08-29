在城市「庭院」返歸田園自然！來廣東汕頭逛多樣性生態旅遊村莊

穿越老城區，在別具韻味的騎樓群中拍照打卡，體驗獨特的人文史脈；漫步新城區，在嶄新靚麗的體育場館中休閒鍛煉，品嚐香味四溢的舌尖美味；探索南澳島，在「海山史廟」中踏浪而行，感受半山半海的東方祕境……用鏡頭捕捉汕頭養眼的大美風光，用光影聚焦鮀城的「美」一處。我們發現美、挖掘美，傳播美，帶您穿梭在大街小巷中感受詩與遠方。



綠樹紅花相映成趣，映入眼簾的皆是勃勃生機；庭中有假山魚池，站在池邊聽流水潺潺；鼻尖荷香環繞，滿目牆畫如生……本期「羊」（普通話諧音「養」）眼汕頭走進龍湖區新海街道，在傳統村落中看見鄉村振興的建設，聞見泥土的芬芳、聽見鳥兒歡鳴，發現城市周邊「庭院」，返歸自然的安靜與美好。

漫步在新海街道大興村中，整潔乾淨的村道是其給人的第一印象，道路兩旁的牆體彩繪為村莊增添了一抹色彩。莊重古樸的潮汕傳統民居群和農業園交相輝映，構成了大興村獨特的風景群。

新海街道大興村。（羊城晚報）

近年來，大興村以自然、生態、原始、綠色為元素，打造「都市田園」為主題的生態旅遊村莊，大興村依托現有資源，打造「古碼頭」景點、田園風光觀光池、古榕樹園等景點，結合新農業發展和池塘水質環境改造提升，形成立體化，多樣性生態旅遊村莊。

新海街道大興村。（羊城晚報）

在露營營地裡，村中引進的台灣九品香水蓮花香陣陣，廣闊的草坪上微風習習，帳篷中游人品茗聊天。在此見到自然，滿眼皆是綠美，綠草如茵、樹木成蔭、花果飄香、風清氣爽、恬靜宜人。

離開大興村，來到附近的十一合藝術村，村中保留746座「下山虎」潮汕傳統民居建築，堅持「一牆一風景，一厝一創意」。在多座老宅和巷道上，繪製以農耕文化、潮汕民俗、紅色基因等為主題的3D牆畫。閒置的老宅主要用於藝術創作、開發民宿、特色餐飲、咖啡館和休閒會所等，超過350座老厝改造，帶動了「庭院經濟」發展。

新海街道大興村。（羊城晚報）

傳統的村落匯聚成城市的「庭院」，一園一景，一步一畫，總能讓人得到眼前一亮的欣喜。庭院中假山魚池，流水潺潺，水中錦鯉悠遊，別有一番滋味。在閒時的日子，約上三五好友，在市區周邊尋到一處安靜的角落，享受城市庭院的幽雅和靜謐。