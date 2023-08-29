廣東一中學小賣部5年租金高達943萬惹議　網民：學生的錢真好賺

廣東肇慶市有中學小賣部5年租金高達943萬元（人民幣，下同），平均月租15萬，不少網民都好奇小賣部的物價，怎樣才能回本。



事件涉及的是肇慶市懷集縣懷集中學小賣部。8月24日，懷集縣人民政府網站發布《懷集中學150平方米小賣部招租項目成交公告》顯示，懷集中學150平方米小賣部，評估385560元，掛牌價385560元，經網上電子競價交易，最終成交價為5年租金總額9430560元（已含遞增）。

官方發布的小賣部招租項目掛牌公告暨電子競價公告顯示，該小賣部位於縣城中心，周邊商業氛圍及人流興旺，標的權屬人是懷集縣第一中學。其允許經營的商品範圍包括生活日用品、學習文具、體育用品；有原廠包裝的飲料、零食、糕點，以及水果類；學生手機充電、手機卡充值業務等。

8月28日，懷集縣財政局國有資產管理股一名工作人員介紹，該小賣部的競拍過程按照程序公開進行。

《懷集中學150平方米小賣部招租項目成交公告》。（懷集縣人民政府網站）

教育局：開學後將關注貨品售價

負責小賣部招聘工作的工作人員稱，小賣部已進入裝修階段，預計開學後投入使用。

縣教育局相關科室的工作人員介紹，該小賣部位於學校範圍內，但歸屬當地國資委管理，其競拍所得租金不屬於學校，競價交易過程也不會通過教育局；教育局已關注到小賣部租金問題，開學後會專門關注該小賣部的貨品銷售價格。

8月28日，懷集縣委宣傳部發布情況說明稱，懷集中學小賣部作為經營性資產，歸屬縣國資管理。8月15日，懷集縣國資委組織競投小賣部承包商，在肇慶市公共資源交易中心網站公開競價，共有34個人（含公司）交保證金參與競投，經過2274輪競價，最終成交價為5年租金總額9430560元（已含遞增），於8月21日簽訂《懷集中學小賣部承包合同》。小賣部資產出租收入全部上繳縣財政。

根據承包合同規定，小賣部的銷售範圍主要包括生活日用品、學習文具、體育用品等。同時規定，小賣部所有商品售價不得高於市場零售價格，質量符合國家商品質量規定。

天價校園小賣部曾引起轟動。早在2016年，廣西南寧三中小賣部拍出173萬元年租金的消息，就曾引發公眾對天價租金是否會增加學生消費負擔的擔憂。2021年4月，湖南省新寧縣第二中學小賣部招租320萬元承包3年也引發社會熱議。

懷集中學。（極目新聞）

四部門聯合發文：中學校內原則上不設小賣部

2021年7月，教育部聯合國家衛健委、市場監管總局和體育總局四部門印發《營養與健康學校建設指南》（下稱《指南》），對適應兒童青少年生長發育需要，推動學校營養與健康工作，規範學校營養與健康相關管理行為作出要求。

《指南》第二十五條明確規定，不得在校內設置小賣部、超市等食品經營場所，不得售賣高鹽、高糖及高脂的食品和酒精飲料。

今年2月，市場監管總局、教育部、國家衛健委、公安部聯合印發《2023年春季學校食品安全工作的通知》，明確提出各地教育部門要督促中小學校、幼兒園原則上不在校內設置小賣部、超市；確需設置的不宜售賣高鹽、高糖及高脂食品。

網民睇法：

學校成經商盈利場所了



按盈利要求的話，這叫賣部可以申請上市，而且比很多上市公司強。



按365天計算，每天要賺5167元，才夠交租金。



說明：小賣部一年可以賺幾百萬



還是小孩的錢好賺



說明現在的學生很有錢



壟斷很可怕



賺錢的好地方

