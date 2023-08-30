01獨家｜女子見清乾隆皇貴妃畫像激似本人　網驚呆：妳是她的轉世

真的有轉世？近日，內地有女子在社媒平台分享自己的神奇經歷，她在偶然看到清代《純惠皇貴妃》畫像時，發現自己竟和畫中人異常相似，遂發出對比圖。不少網民看後也驚呆，紛紛表示「太像了」、「妳是我見過最像的」、「真的有轉世」。



據小紅書博主@小黎寶自述，她在幾年前第一次在網上看到新聞「《純惠皇貴妃》1.37億港元成交刷新中國禦製肖像世界拍賣紀錄」，看到肖像時她「驚呆了」。

她表示，之後她仔細確認自己和畫中人的長相，發現左右臉的位置、左右眼睛的傾斜程度，甚至鼻背骨骼、臉頰肌肉的紋路都一樣。她亦放出幾張相似度高的對比圖：

有內地女子分享自己的神奇經歷，看到皇貴妃畫像後發現和自己異常相似。（小紅書@小黎寶）

相關貼文發布後引來許多網民圍觀，不少網民看後亦表示非常相似。有網民表示「連鼻孔歪的都一樣，娘娘我給妳先請個安」、「請告訴我這不是AI，這簡直扒下來的一樣」、「你是我見過最像的」、「救命...可能你就是她的轉世...」，亦有網民分析「說點科學的，你們應該有同一個女性祖先」。

博主補充表示，她是北京人，漢族，父親家從清朝初年就在北京。她長大後才零星從網絡搜集到一些關於父親家族的資料。對於有網民指畫像人可能與博主母親家族有血緣關係的說法，博主表示，母親家是蘇州人。

而翻查公開資料顯示，純惠皇貴妃（1713年6月13日—1760年6月2日），蘇佳氏，是蘇州平民蘇召南之女。初為漢族民籍出身，後為正白旗包衣第五參領第三旗鼓佐領下人。

清乾隆 / 郎世寧繪 / 純惠皇貴妃油畫像（資料圖片）

2015年，香港蘇富比秋季拍賣會上的《純惠皇貴妃朝服像》，以1.37億港元由一位匿名買家投得，較預期成交價6,000萬港元高出逾1倍，也刷新了中國畫像拍賣紀錄。

據香港蘇富比介紹，《純惠皇貴妃朝服像》是北京故宮博物院收藏以外極少數出自意大利畫家郎世寧手筆的大尺幅肖像畫作之一，公開市場獨此一幅。

蘇佳氏廿四歲時（1737年）被冊封為純妃，過世后追謚號為「純惠皇貴妃」，享年48歲。這幅肖像畫是目前所見純惠皇貴妃唯一的朝服像，畫像上乾隆皇帝的手書，應當是純惠皇貴妃去世以后所寫的，表達他對逝去寵妃的追思。

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北京故宮博物院研究館員林姝指出，純惠皇貴妃頗受乾隆寵愛，是潛邸眾妃中最值得關注的一位，也是乾隆后妃最早的漢人妃嬪。她在乾隆四年成為漢人妃嬪中最早入旗者，隸正白旗，先後生育二子一女。其封號依次為格格→嬪→妃→貴妃→皇貴妃→諡純惠皇貴妃，一生堪稱乾隆朝妃嬪晉秩的縮影。

林姝介紹，乾隆二十五年四月，純惠皇貴妃去世不久，乾隆皇帝曾作過一首御製詩，感慨潛邸舊人已失大半，發出「重華舊侶剩無何」的嘆息，又特別在此句下註明「近又有純惠皇貴妃之事，亦重華宮時舊人也」，這首詩顯然是對純惠皇貴妃的悼念之作。

網民點睇：

救命...可能你就是她的轉世...《鬼怪》裏說世界很多人中只有極少數人會和前世的自己共用同一個面孔



妳本人現在是被放在大英博物館嗎？



我靠，你別再倒霉穿越回去



請告訴我這不是AI，這簡直扒下來的一樣



說點科學的，你們應該有同一個女性祖先



《重生之我穿越成了純惠皇貴妃》



看了真人才能理解皇貴妃的美貌



你是我見過最像的，古代日子也不好過，還不如現在這一世



臥槽 娘娘吉祥

