「最美楊貴妃」周潔逝世　列世界名人錄　日本影迷稱「東方美神」

日前，導演胡雪樺在微博上公開了這則悲痛的消息。舞蹈家、演員周潔老師，因病痛離開了這個世界，享年60歲。你可能不熟悉她的名字，但大概率看過她在電影《楊貴妃》中跳的霓裳羽衣舞，她因此被日本影迷稱為「東方美神」。即便已經過去近30年，這段視頻依然在B站（BiliBili）擁有極高的人氣。排舞大氣磅礴，楊貴妃身姿優美，在後來的影視劇中，幾乎再沒有超越她的霓裳羽衣舞。周潔幾乎和楊麗萍同期成名，兩人齊名被稱為「南有楊麗萍，北有周潔」 。



雖然從影生涯不長，但周潔留下了不少令人印象深刻的角色。《火燒圓明園》和《垂簾聽政》的麗妃、《敦煌夜談》的燕兒、《鳳鳴岐山》中的妲己、《山野》的田葉……芙蓉如面柳如眉，周潔滿足了我們對古典美人的幻想。後來她在美國休斯頓開辦了華人舞蹈學校，把中國舞蹈的魅力帶到北美。侯斯頓市（Houston）市長定11月20日為周潔舞蹈學校日，周潔的名字和她的成就也被編入了「世界名人錄」 和「世界華人精英大典」 。聽聞她逝世的消息，周潔的生前好友、主持人曹可凡回憶起兩人的合作。「槿夕姑姑」 孫茜回憶起和周潔一起拍戲時，她叮囑自己要照顧身體。朱顏逝去，經典永存。

最美楊貴妃

1980年，不到20歲的周潔碰上了一個好機會：中國香港導演李翰祥在甄選《火燒圓明園》的演員。周潔沒有試鏡，只在剪輯車跳了一段舞，「她的舞蹈和眼睛都是一流的，完全不用試鏡，這就是我要找的麗妃」。

「東方美神」周潔經典劇照（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一次演電影，對周潔來說並不容易。那時候拍戲，熬大夜是常事，她的妃嬪造型又複雜，每天要提前三個多小時去梳髮髻，那時候往往還沒天亮。後期麗妃被慈禧做成人彘，她每天要蜷成一團呆在壇子裏，一天下來，整個人都散了架。後來接受採訪時，她笑著說吃的苦都忘了，就記得和劉曉慶每天吃速食麵，被戲稱為「速食麵太后」和「速食麵妃子」。雖然麗妃不是《火燒圓明園》裏最重要的角色，但她的魅力依然徵服了觀眾，也有越來越多的片約找了上來。

其中最聞名的，便是《楊貴妃》。周潔最後一次發朋友圈，在今年5月27日。當時她就轉發了自己在《楊貴妃》中的舞蹈片段。當時為了貼合唐朝豐腴美人的設定，因為練舞保持削瘦身材的周潔狠心增肥了30斤。雖然很怕演完瘦不下來影響跳舞，她還是制定了嚴格的「胖身計劃」：一天吃八九個雞蛋；每天睡前一碗老母雞湯。總得來說，少運動多睡覺多吃飯，徹底打破舞蹈家的作息。付出帶來了巨大的收獲。1992年，《楊貴妃》火遍全國，一曲霓裳羽衣舞驚艷了所有人，拿下了第十六屆大眾電影百花獎最佳故事片。崇尚唐朝文化的日本安部功買下了國外版權，電影在日本上映後，周潔更被日本影迷稱為「東方美神」。

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南有楊麗萍，北有周潔

周潔從小學舞，12歲考進了海歌劇院學館，被稱為「舞蹈精靈」。姣好的面容和強悍的舞蹈實力，讓她從一開始就跳上了主角，主演了《半屏山》、《鳳鳴岐山》、《小刀會》、《木蘭飄香》等一系列大型歌舞劇。 1979年跳《半屏山》，周潔左胸的肋骨骨折，但音樂沒停，她硬生生咬著牙把把接下來的半場表演跳完了。幕布一拉起來，她整個人都攤在地上，心中發誓再也不跳舞了——當然不可能。這也讓周潔感慨：和舞蹈比起來，拍電影要輕鬆多了。舞蹈不能出錯、永遠要保持最佳狀態，每次上台前都很緊張，一度得上了失眠症。此時，也正是楊麗萍憑借「孔雀舞」 嶄露頭角的時候。雙姝一南一北，舞蹈界有「南有楊麗萍，北有周潔」 的說法。

「我是屬牛的，山羊座，O型血，做什麼事都特別專注，一股腦兒往前走」 。這樣的周潔，沒有繼續當演員，而是選擇成為一名中國舞老師。90年代末期，她離開家鄉上海，前往美國休斯頓，因華人家長的呼籲，在那裡開辦了自己的華人舞蹈學校。她氣憤於外國人把中國舞視為「扭秧歌」 ，決心要培養出下一代中國舞人才。但凡看過《楊貴妃》，都會被中國舞的婀娜所震撼。周潔擔任校長，親自上陣搞裝修、發廣告，學校建起來後又承擔一線教學工作。很快這個學校成為了北美地區最有名的華人舞蹈學校。侯斯頓市市長定11月20日為周潔舞蹈學校日，周潔的名字和她的成就也被編入了「世界名人錄」 和「世界華人精英大典」 。

周潔年輕時的美照（點擊放大瀏覽）▼▼▼

割不斷的家鄉情，落葉歸根

雖然出國數十年，但周潔始終惦記著家鄉上海。2002年，她把舞蹈學校開到了家門口，收了兩千多名學生，時不時親自去「探班指導」，她的學生回憶起自己的周老師，「年輕、漂亮、專業、負責」。當時有認識的藝術家認為周潔自討苦吃，但也有人想給周潔做商業包裝。周潔拒絕了擴大規模的投資，只想在能力範圍內對學生負責。一面當老師，一面偶爾拍戲，周潔忙得樂在其中。但在2007年，一個電話又改變了她的人生軌跡。

周潔的「娘家」，上海歌劇院的院長告訴她了一個不幸的消息：歌劇院開不下去了。周潔大吃一驚，在和自己的恩師長談之後，她決定為它做點什麼。但上海歌劇院的境遇之惡劣，還是讓周潔苦惱。她這麼告訴記者，「看到舞團一缺資金、二缺作品、三缺人才，我心有不甘，決定排演一部重塑上歌舞劇實力、也代表上海舞劇的新作。我告訴自己：只許成功，不能失敗，因為舞劇團只有這一次機會」。為此，周潔多次前往北京邀請自己在《楊貴妃》中編舞的老搭檔陳維亞為上海歌劇院編排《周璇》。那時候，周潔請不到陳維亞被急哭的段子還上了新聞，周潔很不好意思，「各種辛苦，自己也很奇怪怎麼哭了，很多年沒哭了，還哭得特別傷心」。後來《周璇》大獲成功，還去了美國演出，美國公共廣播電台買下版權在海外發行。上海歌劇院一下子被救活了。

對上海的愛，讓周潔在生命的最後決心落葉歸根。從2015年患病開始，她就在休斯頓接受治療。近期，她破除萬難包機回國，在到達上海幾日後，魂歸故土。周潔曾在採訪時說：「我認識美是可以訓練的，美不一定是長得漂亮，不一定是標準的嘴巴和鼻子。當然整形我不反對，光是外在的東西是不夠的，真正的魅力來自內心。」周潔留在我們記憶裏的，是女性真正的魅力所在。

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