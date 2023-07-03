蔡徐坤被狗仔爆與17歲粉絲發生關係　超激親密照流出　蔡：造謠

內地頂流男星蔡徐坤早前被爆與C女士發生關係後逼墮胎，他今日（3日）發文承認與C女交往過，強調交往屬雙方自願，不涉及違法行為。蔡徐坤工作室表示已起訴侵權行為，訴訟已經提交法院立案。



大陸狗仔「懂瓜呱」今日（3日）則開直播爆料蔡徐坤還有另一位秘密情人W女，並發出對話截圖和疑似蔡徐坤的男子抱著女子的照片，引起軒然大波。蔡徐坤立即發出截圖並放上一個紅色的大字「假」，強調全部都是造謠且已經報警。



大陸狗仔「懂瓜呱」今日開直播爆料，聲稱W女家境優渥、長得很漂亮，W女在蔡徐坤當練習生就喜歡對方。

「懂瓜呱」稱，蔡徐坤和W女在22年2月24日的線下活動相識，3月10日蔡徐坤單獨邀請W女到蔡徐坤在上海的住處。據W女透露，當時喝了一杯對方拿來的橙汁，懷疑裏面有加了酒，喝完後就發暈，當晚就發生關係。W女稱，發生關係當日她剛滿17周歲，是未成年人。

W女表示，一直到同年8月間都和蔡徐坤有聯絡，對方在北京工作，一晚在活動上蔡徐坤見到她後，立即約了第二次見面，並發生關係，但雙方發生一些爭執，最後不歡而散。

「懂瓜呱」稱，每次W女和蔡徐坤見面都是助理來接送，且一上車就要被沒收手機，不過因為有工作人員偷拍，才會出現親密照片。「懂瓜呱」還發出對話截圖，其中一則對話截圖疑是蔡徐坤在安撫W女。

W女更透露蔡徐坤私下有砲友，還有叫過「外圍」（意即高級賣淫妹）。

蔡：純屬造謠

當「懂瓜呱」還在直播，蔡徐坤在微博立即回應，將直播截圖都用紅字「假」蓋上，強烈否認：「純屬造謠，已去報警！照片不是我！」

不過，「懂瓜呱」得知蔡徐坤否認後，並沒有停止直播或改口，而是要蔡徐坤可以出面來跟W女對峙，這也讓觀看直播的網友越來越多，關注度超高。

此前，蔡徐坤被爆出與女子一夜情並要求墮胎，而其母還在對方家中裝偷拍鏡頭監控女方，一系列事件引發輿論高度關注。

今日（3日）中午，蔡徐坤方面在微博發布公開貼文回應爭議，指不存在「女方為未成年」、「強制墮胎」的情況，交往屬雙方自願，不涉及違法行為。隨後，蔡徐坤工作室繼續發文澄清，稱已起訴侵權行為，訴訟已經提交法院立案。