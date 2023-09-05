貴州茅台聯名瑞幸醬香拿鐵爆火　將長期推出　喝完開車算醉駕嗎？

近日，內地瑞幸咖啡聯名貴州茅台推出的「醬香拿鐵」火爆社媒，吸引不少年輕人打卡嘗新，而「咖啡＋酒」的模式也讓不少車主擔心喝完開車算不算醉駕。對此，多市交警實地檢測發現，喝完後立即檢測，絕大部分未測出酒精。儘管如此，交警仍提醒，喝了含酒精的飲品不要開車，每個人體質不同，對酒精的吸收情況亦有不同。



瑞幸咖啡官方則表示，「醬香拿鐵」使用白酒風味厚奶，含53°貴州茅台酒，酒精度低於0.5%。但未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用。



貴州茅台近日聯名瑞幸咖啡推出的「醬香拿鐵」在內地社媒爆火，「美酒加咖啡」的神奇碰撞吸引不少民眾購買，有民眾體驗後覺得「回味醇厚」，也有民眾覺得一般般，不太好喝。不過，對許多車主來說，他們最關注喝完「醬香拿鐵」後開車，算不算醉駕？

貴州茅台聯名瑞幸咖啡推出的醬香拿鐵在內地社媒平台爆火。（網絡）

對此，多地交警進行了現場實測，大部分未檢測出酒精。湖南長沙市交警為喝下整杯「醬香拿鐵」的媒體記者用呼氣式酒精測試儀進行檢測，結果顯示為0mg/100ml，即未測出酒精。儘管如此，交警仍做出提醒，如果喝了含酒精飲品不要開車。每個人的體質不同，對酒精的吸收情況也不一樣，因此不能簡單以飲品、食物中的酒精含量來認定是否酒駕。

湖北省交警亦提醒廣大駕駛員，酒後駕車不會以司機的自我感覺作為評判標準，也不會以酒後時間長短界定，而是以人體血液酒精濃度專業測試結果為標準。100毫升血液中如果酒精含量達到20毫克，不足80毫克可認定為酒後駕車，達到或超過80毫克時，認定為醉駕。 因此，是否屬於酒駕或醉駕以檢測最終結果進行認定。

亦有內媒記者以消費者身分致電北京市交管局法製科，工作人員建議，喝完含酒精飲品後，不要再開車，血液中的酒精含量超過20毫克/100毫升就被認定為飲酒駕車。

此外，有醫生也提醒，心臟有問題或有心律失常史的患者應該謹慎選擇咖啡加酒類產品，運動後也不建議喝這款咖啡。

這款醬香拿鐵也在網絡引發網民玩梗，如「我已經想好怎麼點單了，醬香拿鐵去奶去咖啡去冰，自帶杯！」、「我要是多加幾份茅台加料，那我到底是在喝酒還是咖啡？」、「如果我上班想喝一杯咖啡提神，結果喝了醬香拿鐵醉了，該怎麼和老闆解釋？」等等。

有網民發圖調侃，以為醬香拿鐵是直接向咖啡裏倒茅台。（網絡）

今日（5日），醬香拿鐵刷新瑞幸咖啡單品紀錄，首日銷量突破542萬杯，首日銷售額破1億元。luckincoffee瑞幸咖啡官方亦在昨日發布影片「醬香拿鐵生產第一線」，展示了醬香拿鐵原料生產全記錄。

對於醬香咖啡的關鍵原料白酒風味厚奶，供應商寧夏塞尚乳業有限公司董事長閆建國透露，在厚奶的生產過程中，茅台酒廠派人押運來價值三千萬的飛天茅台酒，有專人負責盯著一瓶一瓶茅台被加入原料中，最後還將瓶子集體運走，非常嚴格。

閆建國介紹，要將茅台酒加入厚奶中並不簡單，厚乳的生產是工廠通過膜處理的方式，把牛奶中的蛋白保留，牛奶中的活性物質依然留存，同時解決茅台酒和牛奶會產生反應的問題，克服了許多生產難點。

對於「醬香拿鐵」的銷售大火，茅台官方表示，其將成為常設產品，長期推出。一位茅台內部人士表示，「醬香拿鐵銷售超出我們預料，其將成為持續推出的常設產品，（消費者）不用擔心買不著。」