醬香拿鐵日售542萬杯銷售額破億　貴州茅台或再推新產品？

9月4日，貴州茅台與瑞幸咖啡聯名推出「醬香拿鐵」。

瑞幸咖啡今日（5日）在官方微博公布，醬香拿鐵刷新單品紀錄，首日銷量突破542萬杯，首日銷售額破1億元（人民幣，下同）。



「醬香拿鐵」使用白酒風味厚奶，含53度貴州茅台酒，酒精度低於0.5度，零售價38元/杯，使用優惠券後19元/杯。

對於外界對白酒風味厚奶中是否含有茅台酒的疑問，白酒風味厚奶供應商——寧夏塞尚乳業有限公司董事長閆建國向《第一財經》透露，在厚奶生產過程中，茅台酒廠押運了價值3000萬元的飛天茅台酒，並派人監察一瓶瓶茅台酒加進原料中的過程，之後又將酒瓶運走。

閆建國介紹，將茅台酒加入厚奶中並不簡單，厚乳的生產是工廠通過膜處理的方式，把牛奶中的蛋白保留，牛奶中的活性物質依然留存，而茅台酒的酒精和牛奶會產生反應，如何解決反應是生產的難點之一。另外，也要克服酒精對包裝材料有腐蝕性的難點。

近年來，貴州茅台不斷創新，推出讓年輕人容易接受茅台醬香的產品，除了茅台雪糕、「小巧支」（茅台雪條）外，有知情人士透露，茅台朱古力、茅台辣椒醬亦即將上市。

今年，茅台冰淇淋一周年慶活動上，茅台集團董事長丁雄軍曾表示，貴州茅台將加大研發酒心朱古力、含酒飲品、棒支、軟冰等產品，建立不同類型、不同價位、特色顯著的產品矩陣。

▼今年6月，貴州茅台曾於深圳文博會設攤位售賣「茅台冰淇淋」▼

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除了冰品和咖啡，據知情人士透露，茅台朱古力也即將上線。以此推測，未來茅台雪糕、咖啡、朱古力等等或以統一的陣容成為茅台一個業務分支。該分支也將根據受眾的不同，區分為不同的價格帶和不同的產品，以此為抓手，觸達年輕消費者。

《第一財經》報道，中國酒業獨立評論人肖竹青透露，此前在茅台品嚐過一款貴州辣椒醬，是利用茅台發酵技術結合貴州特產辣椒醬工藝相結合研發的新項目，預測茅台辣椒醬將來也會實現產業化。

肖竹青表示，通過這一系列動作，茅台可以在社會購買力不足、自身產能不充裕、投入有限的情況下，以小搏大地貢獻業績提升。