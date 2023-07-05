男子偷住三亞別墅半個月喝六瓶茅台 竟是擁2800萬粉絲抖音女神家
撰文：ETtoday
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內地「重機女神」痞幼的抖音擁有超過2800萬粉絲，她還因在去年底公開跟50歲網紅男友「囂張」陸文臣的戀情，在網絡引發熱烈話題，不過現在已經恢復單身。
她4日透露自己位於南方的別墅被非法入侵，疑犯不但住了半個月，還把家中的酒都喝光，她為此直呼「不敢置信」。
收到家人傳來影片看呆 點擊放大瀏覽痞幼講述這宗奇事的影片截圖：
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內地警方上月8日逮捕一名非法侵入民宅的30歲朱姓男子，據內媒報道，朱男騎著單車，從海口一路騎了300公里到三亞，並以翻牆的方式進到無人住的別墅，在該屋住了半個月，還喝光主人收藏的六瓶茅台酒。
直到24日，房屋主人請清潔人員到家中打掃時，朱男才被發現並遭到警方逮捕。
對此，痞幼4日在社群上傳影片，透露該別墅的主人正是自己：「吃瓜吃到自己身上是什麼體驗？」
抖音擁逾2800萬粉絲 點擊放大瀏覽痞幼照片：
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她透露，自己收到家人傳來的影片和照片，看到朱男頭髮「炸毛」的樣子，根本已經是「超級賽亞人」，讓她至今都覺得不敢置信。
痞幼也呼籲說：「想提醒大家，如果你們有在南方買這種不經常去住的房子，一定要安裝好監控。」
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